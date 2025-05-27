疑不堪照護壓力...台南58歲兒涉弒母 國民法官今判20年

許姓男子前年底涉嫌持刀殺死母親，他指稱不堪長期照顧年邁母親壓力，被訴家暴殺害尊親屬罪嫌，許男認罪，台南地院今下午宣判20年。圖／讀者提供

台南58歲許姓男子前年底涉嫌持刀殺死79歲母親，他犯案後傳手機訊息給妹妹稱「媽媽不痛了」，5小時後在一處公墓落網，他稱不堪長期照顧年邁母親壓力，被訴殺害直系血親尊親屬罪嫌，許男認罪，雖律師請求法官情堪憫恕，但法官認其手段凶殘，台南地院國民法庭今下午宣判20年徒刑。

許的律師表示，許是母親主要照顧者，在警詢及檢方偵訊時均認罪，對檢方起訴罪名及法條均認罪，惟其情堪憫恕，請求減輕其刑。

檢方起訴，許男前年12月13日上午5時30分至6時許間，在歸仁區住處內，以尖刀1把，朝母親左胸猛刺3刀，母親送醫救治，同日8時9分許，因血、氣胸併硬膜下出血不治。而許男本身頸部及手腕則有多處傷痕，經戒護開刀治療。

他出院後接受警方訊問，他供稱，不堪長期照顧年近八旬母親的壓力，當天清晨叫母親起床，她卻反覆跌倒，自己懷疑母親是故意的，情緒失控揮刀。

案發當天清晨約6點，許持刀進入母親房間，朝她左胸刺3刀，騎腳踏車離開，傳line訊息給小妹稱「不會痛了」，隨後7點再以line打電話給小妹，稱「我殺了媽媽，趕快回來收屍」；小妹深感不妙，連忙致電大姊，大姊下樓聽見哀號聲，到房間發現母親重傷躺床報案，但老婦被送到醫院前已無生命跡象，搶救不治。

檢警相驗，死者左胸3刀，其中2刀貫穿胸膛、肋膜腔，從左後背穿出體表，甚至造成心臟4公分切割傷。

依死者胸厚18公分，刀子全長約32公分，刀刃約20公分、刀柄12公分，不但刀尖斷裂，2碎片則在死者後背上，經法醫拼湊其碎片與刀刃吻合。檢方指出，幾乎是整把刀刃貫穿身軀，可見其力道之猛。胸部刺傷致血、氣胸併硬膜下出血是主要死因，並有頭頸部鈍傷及頸椎骨折。

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