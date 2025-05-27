好大的官威！不承認就關起來 高雄警逼洗車工「認罪」性侵女學生

警察示意圖。圖與本案無關。示意圖／聯合報系資料照片

高雄市黃姓洗車工被控騎機車撞倒女高中生，再以手指性侵得逞，但法院調查發現，黃始終否認犯行，卻因承辦警員不斷恫嚇「如果不認罪，就上銬帶回警局，一定會被關起來」，他才受警員引導而自白，其餘證據不足，一、二審均判黃無罪，最高法院駁回檢方上訴，黃無罪確定。

黃被控2022年3月16日上午5時許，先在住處遮掩機車車牌，再騎車於前鎮區見女高中生獨自走在人行道上，先撞倒對方壓制在地，再以手摀住嘴巴阻止女高中生呼救，最後以戴著工業用手套的手指，強行性侵得逞，犯後騎車逃逸。

黃否認犯行，供稱監視器拍到的嫌犯不是他，他會於警詢時自白承認，是因警員到住處實施搜索時，跟他、父親及哥哥全家人說機車是從他們住處騎出去的，只要有騎車的人全部都要收押，並表示如果承認，檢察官可能會因自白釋放，他才會想說出來承認，這樣他和家人就不會被羈押了。

高雄地方法院勘驗警員至黃住處搜索時的筆錄，發現搜索過程中，警員播放案發時錄影畫面後，黃始終否認犯案，而警員多次以「如果不認罪即欲將黃及家人上手銬帶回警局，且一定會被檢察官羈押、關起來」等語，要求黃或家人認罪。

高雄地院判決指出，黃在警詢之初，有先表示欲請律師，警員卻忽視黃的請求，警詢過程中也可明顯看出黃對於犯案過程並不清楚，而是由警員講述給黃聽，且黃回答警員詢問的問題時，也多望向警員、看著電腦螢幕唸出內容。

判決指出，警詢過程中，警員有與黃討論筆錄內容，甚至於警詢結束後，還特別再向黃表示「你剛剛講的要記得，不要忘記，知道嗎」等語，法院認為黃自白是透過警員引導而回答，而非出於自己意思。

再者，黃在檢察官偵訊時，雖自白犯行，但對於犯案細節、逃逸過程等，均無法清楚、明確回答，更有與事實不符的狀況，顯見黃在檢方偵訊時，是憑警詢時的印象回答檢察官問題，認為黃的自白不能作為證據。

法院認為，除了黃的自白之外，依卷內各項事證，難以認定黃就是性侵女高中生的犯嫌，因此一、二審均判決黃無罪。檢方上訴，最高法院認為判決沒有違誤，駁回上訴，黃無罪確定。