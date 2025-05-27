台南教保員奪男童鉛筆刺傷右前臂判3月 上訴二審遭駁不得緩刑

台南某幼兒園黃姓女教保員被控前年6月因見5歲多男童無故持鉛筆刺座位旁地墊，將男童右手按壓在地板上，奪過鉛筆朝其右前臂上方刺數下，一審認她成年人故意對兒童犯傷害罪處3月，不服上訴，法官認她未坦承犯行且未達調解，駁回上訴，她也因成年人故意對兒童犯罪加重其刑，不得緩刑。

黃女及律師主張，現場4名幼兒，其中僅證人A生表示黃女有持鉛筆戳男童的手，其餘證人均未表示她有持鉛筆戳男童。且男童手部傷口，與一般鉛筆戳傷的傷口相異，沒有生成較為深層「孔洞型」傷口，也沒有殘留筆芯石墨痕跡。

她也表示，依醫院回函及診斷證明書，僅稱男童手部傷口，依男童所述疑似為鉛筆刺傷，但實際傷口成因為何，並未能明確排除鉛筆刺傷以外可能。同時，黃女當時為制止男童揮舞手部，確實有抓握其手部，可能因過失造成被害人手部抓傷；或是她基於教育男童而做出執筆戳男童動作時，因男童掙扎而不小心劃傷男童，至多僅過失傷害，請從輕量刑，並給予緩刑。

台南高分院合議庭審酌，黃女身為本案幼兒園教保服務人員，應本其專業，盡責照護、教育本案幼兒園內學生，竟因一時情緒失控，持鉛筆戳刺反抗能力甚微的男童，所為實值非難，且事後先全盤否認有何持鉛筆戳刺男童之舉，後又改辯稱僅持鉛筆示範而輕戳1下，犯後態度不佳。

且黃女於原審審理時稱願意一次給付賠償金25萬元，尚非全無彌補之意，惟因與男童家長所主張賠償金數額仍有落差，致未能成立調解或和解。

合議庭指出，黃女一時失控而犯案，過去並非全無關心男童之舉、黃女以鉛筆戳刺方式傷害男童手段、男童因黃女犯行受有右前臂多處開放性淺層小傷口傷勢等節，及其家庭經濟狀況、無前科等一切情狀，量處有期徒刑3月，並無不當。

同時，黃女所犯傷害罪，法定最重本刑原為有期徒刑5年，因有成年人故意對兒童犯罪情形而加重其刑，所以加重後其法定本刑已逾有期徒刑5年，無法易科罰金。

檢警調查，黃女為私立幼兒園教保服務人員，具11年幼教工作執業經驗。她於2023年6月1日11時35分許至同日11時50分許止，在2樓教室內，因見男童無故手持鉛筆1枝刺其座位旁地墊，一時怒意上湧，徒手將男童右手按壓在地板上，並奪過他用以刺地墊鉛筆，朝男童右前臂上方刺數下，造成他右前臂多處開放性淺層小傷口。