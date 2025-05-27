快訊

南韓資深演員崔廷宇突傳過世 粉絲震驚「才剛看完他演的劇」

午後雷雨來襲！7縣市發大雨特報 恐一路下到晚上

南韓資深演員崔廷宇突傳過世 粉絲震驚「才剛看完他演的劇」

新竹晴空匯殉職案滿周年 內政部擬將公布調查報告

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導

新竹市晴空匯大樓火災釀兩名消防人員殉職滿一週年，至今真相仍未釐清。內政部27日表示，目前已完成初步災害事故原因調查報告，並預計近期召開調查會議，將綜整現場勘查、訪談結果，針對消防搶救策略進行檢討與改進，提出具體建議，以避免類似悲劇再次發生。

這起火警發生於去年5月26日深夜10點55分，地點為新竹市東區一棟28層集合住宅，火警發生後，新竹市消防局立即動員各式人車進行搶救，卻在2至3樓安全梯間發現兩名無生命跡象的消防人員，儘管緊急送醫，仍不幸宣告不治。

內政部於事故發生後依《消防法》第27條之1啟動災害事故調查機制，第一時間派員赴現場了解狀況，協助火災鑑定，並提供相關救災資訊與資源，同時前往罹難者服務分隊表達慰問。

為釐清事件真相，內政部曾於2024年5月27日、6月4日前往現場勘察，6月18日召開首次災害事故調查會議，並在7月至10月間陸續完成4次訪談作業，共訪談43人，包括消防員、指揮人員與相關見證者。

目前，災害事故調查報告初稿已完成，內政部將邀集調查委員、專業人士與基層消防代表等，共同討論報告內容與未來改進方向，針對本案中暴露出的救災問題，提出具體對策與建議，並對外說明調查結果與後續改善措施，以保障消防人員安全、提升公共防災效能。

災調會委員現場勘查事故現場照片。內政部提供
災調會委員現場勘查事故現場照片。內政部提供

火災 內政部

延伸閱讀

金門住宅火警3人受困 消防10分鐘內滅火救人

影／台中西屯民宅暗夜火警 一樓火勢猛烈幸無人傷

基隆男子疑墜樓傷重昏迷 消防送醫急救 身分及原因待查

北埔、峨眉石虎現蹤！苗栗族群擴散到新竹 林保署增保育軸帶

相關新聞

好大的官威！不承認就關起來 高雄警逼洗車工「認罪」性侵女學生

高雄市黃姓洗車工被控騎機車撞倒女高中生，再以手指性侵得逞，但法院調查發現，黃始終否認犯行，卻因承辦警員不斷恫嚇「如果不認...

台中藍營不實連署延燒 9黨工涉不法交保...檢今擴大釐清約談

檢調追查全台不實罷免連署案，台中地檢署5月2日搜索國民黨台中市黨部，將書記長陳劍鋒、一組總幹事伍康龍依偽造文書、違反個資...

「人家玩9年卻要重來！」都委會前執秘作證：被應曉薇罵了一頓

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城圖利案，合議庭今傳喚時任都委會執行秘書的劉秀玲出庭作證。劉秀玲證稱，台北市議員應曉...

台南教保員奪男童鉛筆刺傷右前臂判3月 上訴二審遭駁不得緩刑

台南某幼兒園黃姓女教保員被控前年6月因見5歲多男童無故持鉛筆刺座位旁地墊，將男童右手按壓在地板上，奪過鉛筆朝其右前臂上方...

鄰居陽台菸抽不停 夫妻靠這招打官司杜絕二手菸

台中謝姓男子常常在10樓陽台抽菸，味道飄散至隔壁王姓、張姓夫妻家，經對方溝通、寄存證信函要求改善都無效，2人再提民事訴訟...

罷綠立委王美惠案不成立 嘉義市領銜人第2度遭搜索 交保10萬

民進黨嘉義市立委王美惠罷免連署涉偽造疑雲案，嘉義地檢署上月傳喚領銜人陳姓男子，訊後請回，後續也因一階段未完成補件，罷免案...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。