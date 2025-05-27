新竹晴空匯殉職案滿周年 內政部擬將公布調查報告
新竹市晴空匯大樓火災釀兩名消防人員殉職滿一週年，至今真相仍未釐清。內政部27日表示，目前已完成初步災害事故原因調查報告，並預計近期召開調查會議，將綜整現場勘查、訪談結果，針對消防搶救策略進行檢討與改進，提出具體建議，以避免類似悲劇再次發生。
這起火警發生於去年5月26日深夜10點55分，地點為新竹市東區一棟28層集合住宅，火警發生後，新竹市消防局立即動員各式人車進行搶救，卻在2至3樓安全梯間發現兩名無生命跡象的消防人員，儘管緊急送醫，仍不幸宣告不治。
內政部於事故發生後依《消防法》第27條之1啟動災害事故調查機制，第一時間派員赴現場了解狀況，協助火災鑑定，並提供相關救災資訊與資源，同時前往罹難者服務分隊表達慰問。
為釐清事件真相，內政部曾於2024年5月27日、6月4日前往現場勘察，6月18日召開首次災害事故調查會議，並在7月至10月間陸續完成4次訪談作業，共訪談43人，包括消防員、指揮人員與相關見證者。
目前，災害事故調查報告初稿已完成，內政部將邀集調查委員、專業人士與基層消防代表等，共同討論報告內容與未來改進方向，針對本案中暴露出的救災問題，提出具體對策與建議，並對外說明調查結果與後續改善措施，以保障消防人員安全、提升公共防災效能。
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