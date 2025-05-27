鄰居陽台菸抽不停 夫妻靠這招打官司杜絕二手菸

台中謝姓男子常常在10樓陽台抽菸，味道飄散至隔壁王姓、張姓夫妻家，經對方溝通、寄存證信函要求改善都無效，2人再提民事訴訟要求禁止菸味飄入、求償25萬元；法院認為有理由，判謝不得將菸味飄散侵入隔壁住戶家並應給付2人5000元，可上訴。

王姓、張姓夫妻控訴，謝姓鄰居常常在陽台抽菸，菸味飄進他們10樓住家內，經多次口頭勸導仍不以為意，2024年10月1日再寄發存證信函要求切勿在陽台抽菸，但仍未獲改善。

2人主張，謝長期抽菸味道飄散至其屋內，超過一般人能忍受範圍，造成他們健康受嚴重影響、侵害居住安寧人格法益，況且張還是懷孕孕婦，求償精神撫慰金25萬元，並要求不得將菸味飄侵入其等住家。

謝男抗辯稱，自己只是偶而抽菸並非頻繁，菸味飄散是氣流自然現象，且他吸的菸是合法買來的物品，味道本就如此，在合法之地抽菸應受憲法保障。

謝反控，王、張非口頭勸導而是以強制命令方式禁止他抽菸，自己深感遭霸凌、強制及權利剝奪，認為對方非親合溝通，而是以違法之嫌逼人就範，且他住處早在陽台加裝隔板阻絕菸味。

台中地院指出，民法第793條規定土地所有人於他人之土地、建築物或其他工作物有瓦斯、蒸氣、臭氣、煙氣、熱氣、灰屑、喧囂、振動及其他與此相類者侵入時，得禁止之；謝也不爭執有在住處抽菸，氣味、煙霧自有可能飄散至隔壁鄰居家，認為王、張請求有理由。

法院認為，謝男在陽台加裝隔板阻絕菸味，顯見他明知抽菸味道可能影響他人，仍執意抽菸，對侵害王、張居住安寧具有過失，侵害其等居住安寧權，考量雙方財力等判謝應給付2人5000元。