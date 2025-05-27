快訊

整理包／會考選校指南 雙北哪些高中離捷運站近？2025公私立校園地圖一覽

存到100萬反而更焦慮！她存到人生首桶金後崩潰：連喝杯咖啡都要想10秒

慘況曝光！以軍夜間空襲加薩學校54人亡 婦孺睡夢中命喪火海

繼承人無法繳清遺產稅 45張中和紡織股票遭拍賣

中央社／ 彰化27日電

法務部行政執行署彰化分署6月3日拍賣會，將拍賣未上市的45張中和紡織股份有限公司股票，彰化分署說，中和紡織資本額超過新台幣5億元，由於繼承人無法繳清遺產稅才拍賣股票。

彰化分署今天發布新聞稿說，中和紡織由新光集團創辦人吳火獅及前台北市長吳三連等創立，而彰化分署秘書室主任陳亮才接受媒體聯訪表示，其中1名中和紡織創辦人去世後，繼承人無法繳清近億元遺產稅，委任律師交出45張股票，每張1萬股，希望以拍賣價金抵償欠稅。以股票面額每股10元計算，股票面額總價450萬元。

彰化分署表示，拍賣有訂底價但不公開，投標人須繳納100萬元即期本行支票當保證金，3日上午10時開始舉牌喊價，出價最高且超過底價者就可成為中和紡織股東。

除股票，彰化分署說，拍賣會物件還有南投縣草屯鎮3筆山坡地及多筆位在彰化縣彰化市、埔心與南投市等土地。

南投縣 中和

延伸閱讀

老牌紡織公司股票法拍抵遺產稅 彰化法拍會讓你入手資產概念股

中和鷹架倒塌 議員憂成街頭隱憂 專家指第一線疑有疏失

醫療永續與智慧轉型新趨勢 300名產官學專家弘光科大探討

新紡赴印尼設廠 2027年投產

相關新聞

台中藍營不實連署延燒 9黨工涉不法交保...檢今擴大釐清約談

檢調追查全台不實罷免連署案，台中地檢署5月2日搜索國民黨台中市黨部，將書記長陳劍鋒、一組總幹事伍康龍依偽造文書、違反個資...

「人家玩9年卻要重來！」都委會前執秘作證：被應曉薇罵了一頓

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城圖利案，合議庭今傳喚時任都委會執行秘書的劉秀玲出庭作證。劉秀玲證稱，台北市議員應曉...

影／台中五億男案婚姻無效6月18日宣判 殺人不起訴提再議

台中5億賴姓高中生前年墜樓身亡，同婚的夏姓地政士助理因假結婚偽造文書被判刑1年半已入獄，夏男被控殺人罪嫌部分檢方兩度不起...

質疑蔡英文博士論文纏訟6年 彭文正遭通緝隔海聽判...二審這樣判

媒體人彭文正長期質疑蔡英文總統博士論文的真實性，提民事訴訟要求確認蔡英文1984年英國倫敦大學政經學院（LSE）論文不存...

台南教保員奪男童鉛筆刺傷右前臂判3月 上訴二審遭駁不得緩刑

台南某幼兒園黃姓女教保員被控前年6月因見5歲多男童無故持鉛筆刺座位旁地墊，將男童右手按壓在地板上，奪過鉛筆朝其右前臂上方...

鄰居陽台菸抽不停 夫妻靠這招打官司杜絕二手菸

台中謝姓男子常常在10樓陽台抽菸，味道飄散至隔壁王姓、張姓夫妻家，經對方溝通、寄存證信函要求改善都無效，2人再提民事訴訟...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。