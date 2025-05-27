台中藍營不實連署延燒 9黨工涉不法交保...檢今擴大釐清約談

檢調追查全台不實罷免連署案，台中地檢署5月2日搜索國民黨台中市黨部，將書記長陳劍鋒、一組總幹事伍康龍依偽造文書、違反個資法及選罷法等聲押禁見獲准，檢調持續清查名冊發現仍有多名黨工涉案，昨第二波再傳9人命3萬元不等交保，現仍持續約談涉案人中。

中選會日前告發台中市立委蔡其昌、何欣純、顏寬恒、黃健豪及廖偉翔等5人，因罷免提議案疑涉不法，台中地檢調取罷免提議書分析比對，發現提議人名冊涉有偽造文書、違反個人資料保護法，5月2日第一波搜索國民黨台中市黨部等8處，就罷藍、罷綠雙方共傳訊19人，其中12人列被告。

檢方研判，藍營罷綠委人士有擅自將國民黨黨員名冊以擅自抄錄充當連署件數，涉嫌偽造文書、個人資料保護法非法利用個人資料、公職人員選舉罷免法之未經同意偽造、假冒提議等罪嫌，當庭逮捕書記長陳劍鋒、一組總幹事伍康龍，將2人聲押禁見獲准，其餘均交保、請回。

中檢經持續清查連署名冊，發現除藍營台中黨部幹部涉案外，各地方黨部也有不少黨工涉嫌參與抄錄不實連署名冊，昨26日起發動第二波行動，再傳訊9名藍營黨工到案，複訊後命3萬元不等交保。