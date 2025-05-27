影／多位重大刑案被害者遺屬發聲 抗議司法背棄社會期待
生命權平等協會今天在立法院舉辦「司法你正義嗎？你禮貌嗎？」研討會，多位重大刑案遺屬到場，包括台南殺警案凃二姊、土城毒駕殺警案的劉爸爸、新北校園割喉案的楊爸爸、楊媽媽、高雄師鐸獎女教師案的遺屬張教授一起出席嚴正抗議司法背棄社會期待。
被害遺屬張介能表示，很多民進黨友人是不贊成廢死的，但可悲的是現在的當局被不到二成贊成提倡廢死的聯盟牽著鼻子走，這是多麼的悲哀，像之前送出的廢死公投案，趁機會就可以轉個身，跟你（民進黨）的神主牌，一個是廢核，一個是廢死，廢核可以放棄來公投，廢死為什麼放不開，很奇怪。
台南殺警案遺屬凃二姊說，面對毫無疑問的惡行，明明罪證確鑿卻不判死刑，不僅罔顧被害者人權，更是讓下一個無辜者暴露在風險中。司法機關應確保人民能安居樂業，唯有確實執行死刑才能彰顯公理正義。土城毒駕殺警案的劉爸爸表示，堅決反對廢除死刑，不要姑息養奸，唯有嚴刑峻罰，才能還給被害者及家屬公道，創造安全的社會，是國家執政者的責任。
新北校園割喉案的楊爸爸、楊媽媽則控訴法官找一堆牽強的理由為加害者減刑，無異於霸凌被害人和其父母。割頸案事發當時，兇手十分兇殘地連續砍七刀後，有同學跑來制止還囂張嗆聲，而且還想繼續行兇。楊爸、楊媽表示，寶貝兒子是如此被殘殺致死的，在學校就已有生命跡象中斷狀況，法官竟不以此作為判決依據，反而找一堆牽強理由減低兇手刑責，是何道理？「讓我們失去了寶貝兒子還要遭法律再重傷一次」。
高雄師鐸獎女教師案的遺屬張教授怒斥司法正義不在，制度早與人民的情感脫節。張教授說，現在司法的天平總向加害人傾斜，司法人權成了殺人犯的靠山，全世界最大的詐騙集團莫過於台灣的司法黑幫，踩著被害者的血泊自我感覺良好。馬來西亞長榮女大生案遺屬表示司法沉淪、民怨沸騰。
協會理事群與顧問立委吳宗憲也鄭重向政府提出幾點抗議：一、呼籲政府正視制度失衡：釋憲通過後，實務審判是否愈加偏離正義核心？被害者的聲音，社會是否聽見？二、「釋憲卻違憲？」雖宣告死刑合憲，卻設下近乎不可能達成的審判門檻，形同變相廢死！三、「情節最嚴重之罪」定義模糊，未清楚界定相關標準，導致司法實務無所適從、審判陷入混亂。「法律之前，人人平等」是否淪為口號？四、被害人不是訴訟的附屬品！現行制度被害者權益邊緣化，強烈要求修法，從制度面給予被害人應有尊重與保護。
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