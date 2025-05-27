「人家玩9年卻要重來！」都委會前執秘作證：被應曉薇罵了一頓

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城圖利案，合議庭今傳喚時任都委會執行秘書的劉秀玲出庭作證。劉秀玲證稱，台北市議員應曉薇曾把她叫進研究室談案子，並告訴她「妳寫這些意見，那人家玩了那麼久，不是要重來嗎！」，把她罵了一頓。

合議庭上午提解柯文哲、威京集團主席沈慶京、台北市議員應曉薇與檢方行詰問權，釐清都委會審查等事項京華城容積率過程。

檢察官針對京華城案陳情、研議、適法性等詰問劉秀玲。劉女證稱，都發局審查都市計畫案經公展送都委會後，委員只能提供意見、沒有准駁權，都委會審議分正式、非正式方式，應曉薇曾以非正式方式要求她到議員研究室提問題要她回答。

劉秀玲說，京華城陳情案自2020年4月16日開始研議，2020年5月21日送大會，此期間每2周開會一次，她記得應曉薇2021年8月18日把她叫進研究室，告訴她「妳寫這些意見，那人家玩了那麼久，不是要重來嗎！」

劉秀玲說，她那次和應說京華城的交通條件不好等，應曉薇回說「幕僚要守本分，讓人家玩了9年卻要重來」，把她罵了一頓，然後就去參加一個直播節目。

劉秀玲證稱，應曉薇2018年8月向都委會索資，因京華城想回復「商三」使用，應針對2011年到2018年所有的都市計畫陳情案要求給資料，包含都委會採納與不採納者都要，還要求製成光碟，由於資料很多、要花力氣整理，例如南港案的通盤檢討案有2000件陳情、芝山岩有4000件、慈濟的也有4000件，承認對都委會來說是困難的。

劉秀玲說，對於刪除京華城要求120284平方公尺樓地板面積事，都委會對京華城提出的一頁剪報稱欲以綠建築、智慧、耐震取容獎，程序上只能予以尊重辦理，不過，京華城並不是都更案卻援引都更條例，以都更、危老案送公展，都市計畫與都更條例是不同法系，她才認為適宜性、可行性都有疑慮。

劉秀玲表示，針對京華城申請細部計畫變更表示不用回饋部分，都委會委員有去詢問京華城公司的人，但京華城回覆建地週邊的社會服務、公共服務皆以足夠，並且不打算以此項目提出申請，她認為，京華城的回應「很瞎」、「令人傻眼」。