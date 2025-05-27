快訊

李俊俋被爆公務車送愛犬 藍議員再揭當Ubereats送晚餐

400名小米車主集體退車 網紅老闆雷軍為何遭流量反噬？

一本見證跨世代球迷共同記憶 統一獅與台南球場的經典故事

聽新聞
0:00 / 0:00

罷綠立委王美惠案不成立 嘉義市領銜人第2度遭搜索 交保10萬

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

民進黨嘉義市立委王美惠罷免連署涉偽造疑雲案，嘉義地檢署上月傳喚領銜人陳姓男子，訊後請回，後續也因一階段未完成補件，罷免案宣告失效，但檢方昨再度搜索、傳喚陳姓男子到案，認定他涉犯偽造文書、個資法等嫌疑重大，以10萬元交保，且限制出境出海。

據了解，罷免王美惠案1階段提議，出現有連署者已經過世，疑遭冒名造假連署，也有人指控自己被盜用個資冒名連署，檢方上月傳喚發起的「愛嘉聯盟」陳姓領銜人，訊後請回。

由於有人提告遭冒名連署，檢方欲深入釐清個資來源、是否有更多被冒名情況，承辦此案檢察官林仲斌昨率數名檢察事務官，前往陳姓領銜人住處、辦公處所等3處進行二度搜索，也傳喚他到案；不過訊問陳姓男子後，認為他犯罪嫌疑重大，不過仍無羈押必要，以10萬元交保，並限制出境、出海。

王美惠罷免案爆出偽造疑雲後，陳姓領銜人就表達歉意，聲明放棄2階連署，且嘉市選委會先前將審查結果報中選委會，中選會通知10天內補件367件，不過限期未補件，罷免案宣告不成立。

民進黨立委王美惠罷免案領銜人陳姓男子昨天被二度搜索傳喚，嘉義地檢署訊後10萬元交保。本報資料照片
民進黨立委王美惠罷免案領銜人陳姓男子昨天被二度搜索傳喚，嘉義地檢署訊後10萬元交保。本報資料照片

罷免 王美惠 個資

延伸閱讀

王美惠罷免提議書偽造案 領銜人10萬元交保

「地動刪瑤」備補領銜人同意接棒…賴苡任稱好消息 但一前提需過關

罷吳思瑤「鮭魚回郵」換領銜人同意書周五送件 賴苡任曝3走向

高鐵嘉義站聯外輕軌經費卓揆口誤延燒 藍議員要綠委王美惠表態

相關新聞

台中藍營不實連署延燒 9黨工涉不法交保...檢今擴大釐清約談

檢調追查全台不實罷免連署案，台中地檢署5月2日搜索國民黨台中市黨部，將書記長陳劍鋒、一組總幹事伍康龍依偽造文書、違反個資...

「人家玩9年卻要重來！」都委會前執秘作證：被應曉薇罵了一頓

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城圖利案，合議庭今傳喚時任都委會執行秘書的劉秀玲出庭作證。劉秀玲證稱，台北市議員應曉...

影／台中五億男案婚姻無效6月18日宣判 殺人不起訴提再議

台中5億賴姓高中生前年墜樓身亡，同婚的夏姓地政士助理因假結婚偽造文書被判刑1年半已入獄，夏男被控殺人罪嫌部分檢方兩度不起...

質疑蔡英文博士論文纏訟6年 彭文正遭通緝隔海聽判...二審這樣判

媒體人彭文正長期質疑蔡英文總統博士論文的真實性，提民事訴訟要求確認蔡英文1984年英國倫敦大學政經學院（LSE）論文不存...

罷綠立委王美惠案不成立 嘉義市領銜人第2度遭搜索 交保10萬

民進黨嘉義市立委王美惠罷免連署涉偽造疑雲案，嘉義地檢署上月傳喚領銜人陳姓男子，訊後請回，後續也因一階段未完成補件，罷免案...

分局臨時編排全日酒測 一天內抓6人酒駕、半數是隔夜醉

台南市警第一分局有鑑於社會上仍常見酒駕、交通違規釀憾事，毀掉美滿家庭，前天星期假日臨時規劃編排全日酒測勤務，一天之內共查...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。