罷綠立委王美惠案不成立 嘉義市領銜人第2度遭搜索 交保10萬

民進黨嘉義市立委王美惠罷免連署涉偽造疑雲案，嘉義地檢署上月傳喚領銜人陳姓男子，訊後請回，後續也因一階段未完成補件，罷免案宣告失效，但檢方昨再度搜索、傳喚陳姓男子到案，認定他涉犯偽造文書、個資法等嫌疑重大，以10萬元交保，且限制出境出海。

據了解，罷免王美惠案1階段提議，出現有連署者已經過世，疑遭冒名造假連署，也有人指控自己被盜用個資冒名連署，檢方上月傳喚發起的「愛嘉聯盟」陳姓領銜人，訊後請回。

由於有人提告遭冒名連署，檢方欲深入釐清個資來源、是否有更多被冒名情況，承辦此案檢察官林仲斌昨率數名檢察事務官，前往陳姓領銜人住處、辦公處所等3處進行二度搜索，也傳喚他到案；不過訊問陳姓男子後，認為他犯罪嫌疑重大，不過仍無羈押必要，以10萬元交保，並限制出境、出海。