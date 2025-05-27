分局臨時編排全日酒測 一天內抓6人酒駕、半數是隔夜醉

台南市警第一分局有鑑於社會上仍常見酒駕、交通違規釀憾事，毀掉美滿家庭，前天星期假日臨時規劃編排全日酒測勤務，一天之內共查獲6位酒駕民眾，其中5位依公共危險罪移送法辦，1位拒測；分局呼籲，駕駛人上路應遵守交通規則，切勿心存僥倖，以免憾事發生。

第一分局指出，為守護民眾安全、杜絕酒駕行為，本月25日規劃取締酒駕勤務，採多點機動攔查、威力路檢等方式，藉嚴厲執法手段以有效嚇阻酒駕違規發生；當天24小時內共計查獲6件酒駕案，包括4輛機車、1輛汽車、1輛微型電動二輪車，貫徹「酒駕零容忍」執法。

警方指出，6位民眾均是男性，涉及公共危險罪部分，年齡最高為62歲，最小是38歲，開車拒測男子也是62歲，6人過去均有酒駕紀錄；其中有3名駕駛是在白天時間查獲，包括2位騎機車男子分別是62歲、38歲、1位騎微型電動二輪車男子是45歲，3人都屬「隔夜醉」情形。

警方提醒，民眾飲酒後，隔天體內酒精若尚未完全代謝，切勿心存僥倖，「醉」而上路，在道路上成為「不定時炸彈」；分局為防制事故發生，本月19日至25日共計取締各項重大交通違規1416件（其中無照駕駛33件）。

警方呼籲，部分貪杯民眾心存僥倖、以身試法，守法意識及自我控制能力薄弱，第一分局也前往轄內台南監理站，針對酒駕道安講習班學員，宣導切勿酒駕再犯，以及務必依法考取駕照並遵守交通規則，切勿心存僥倖，以避免憾事發生。

分局表示，將持續展現現鐵腕執法、取締不法、打擊酒駕決心，呼籲飲酒或食用含酒精之食品後，千萬不可駕駛交通工具。