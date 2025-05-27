快訊

李俊俋被爆公務車送愛犬 藍議員再揭當Ubereats送晚餐

400名小米車主集體退車 網紅老闆雷軍為何遭流量反噬？

一本見證跨世代球迷共同記憶 統一獅與台南球場的經典故事

聽新聞
0:00 / 0:00

影／台中五億男案婚姻無效6月18日宣判 殺人不起訴提再議

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中5億賴姓高中生前年墜樓身亡，同婚的夏姓地政士助理因假結婚偽造文書被判刑1年半已入獄，夏男被控殺人罪嫌部分檢方兩度不起訴，賴母律師也二度提再議；另攸關5億元遺產繼承部分，賴母對也夏男提婚姻無效之訴，民事庭審理多時，今辯論終結將於6月18日宣判。

賴男母親委任律師許哲維說，今天是民事婚姻無效訴訟的最後一庭，上午言詞辯論終結，法官諭知6月18日宣判。

媒體問到，若宣判婚姻無效，有關賴男遺產會有什麼結果？許哲維表示，本案民事一審出爐後，應還會進入二審，必須等到全案確定才能討論遺產問題。

他提到，目前遺產比較大的困難點在於，賴男母親的身分屬於大陸人，還是無國籍身分，這也是現階段的癥結點。

許哲維說，至於賴家其他家人就遺產訴訟部分，在本件婚姻無效之訴中，賴家人已經退出，並要另外針對遺產再提起訴訟。

有關台中地檢署兩度就夏姓父子涉嫌殺人罪嫌不起訴處分，許哲維表示他們也再次聲請再議，就卷證部分也許還能再思考的地方，訴由台中高分檢釐清。

全案起因於，賴男2023年5月4日被發現自北屯社區墜樓身亡，賴母親控訴兒子剛從爸爸繼承30多筆、價值5億元遺產，卻被夏姓地政士助理帶去登記同性結婚，時隔4個小時就墜樓，控訴夏殺人。

台中地檢署查無夏男涉嫌殺人實證，就殺人部分不起訴，經台中高分檢發回，中檢續行偵查後，仍不起訴，經賴母律師提起再議，目前仍未確定；至於夏假結婚部分，法院刑事已依偽造文書罪判他1年6月，夏男已入獄服刑中。

賴男母親委任律師許哲維表示，民事婚姻無效今辯論終結，民事一審將於6月18日宣判。記者曾健祐／翻攝
賴男母親委任律師許哲維表示，民事婚姻無效今辯論終結，民事一審將於6月18日宣判。記者曾健祐／翻攝

遺產 殺人 假結婚

延伸閱讀

詐財騙很大！誆稱幕後老闆是總統 2人遭中檢起訴

曾寫「最強股市分析」書 台中翁假賴清德名義騙830萬元

台中檢察官辦九州案被控撩「最美董座」中檢：展開調查

中檢法拍3900萬RM名表 得標男傳受原廠指示收回穩價格

相關新聞

台中藍營不實連署延燒 9黨工涉不法交保...檢今擴大釐清約談

檢調追查全台不實罷免連署案，台中地檢署5月2日搜索國民黨台中市黨部，將書記長陳劍鋒、一組總幹事伍康龍依偽造文書、違反個資...

「人家玩9年卻要重來！」都委會前執秘作證：被應曉薇罵了一頓

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城圖利案，合議庭今傳喚時任都委會執行秘書的劉秀玲出庭作證。劉秀玲證稱，台北市議員應曉...

影／台中五億男案婚姻無效6月18日宣判 殺人不起訴提再議

台中5億賴姓高中生前年墜樓身亡，同婚的夏姓地政士助理因假結婚偽造文書被判刑1年半已入獄，夏男被控殺人罪嫌部分檢方兩度不起...

質疑蔡英文博士論文纏訟6年 彭文正遭通緝隔海聽判...二審這樣判

媒體人彭文正長期質疑蔡英文總統博士論文的真實性，提民事訴訟要求確認蔡英文1984年英國倫敦大學政經學院（LSE）論文不存...

罷綠立委王美惠案不成立 嘉義市領銜人第2度遭搜索 交保10萬

民進黨嘉義市立委王美惠罷免連署涉偽造疑雲案，嘉義地檢署上月傳喚領銜人陳姓男子，訊後請回，後續也因一階段未完成補件，罷免案...

分局臨時編排全日酒測 一天內抓6人酒駕、半數是隔夜醉

台南市警第一分局有鑑於社會上仍常見酒駕、交通違規釀憾事，毀掉美滿家庭，前天星期假日臨時規劃編排全日酒測勤務，一天之內共查...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。