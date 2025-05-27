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影／台中五億男案婚姻無效6月18日宣判 殺人不起訴提再議
台中5億賴姓高中生前年墜樓身亡，同婚的夏姓地政士助理因假結婚偽造文書被判刑1年半已入獄，夏男被控殺人罪嫌部分檢方兩度不起訴，賴母律師也二度提再議；另攸關5億元遺產繼承部分，賴母對也夏男提婚姻無效之訴，民事庭審理多時，今辯論終結將於6月18日宣判。
賴男母親委任律師許哲維說，今天是民事婚姻無效訴訟的最後一庭，上午言詞辯論終結，法官諭知6月18日宣判。
媒體問到，若宣判婚姻無效，有關賴男遺產會有什麼結果？許哲維表示，本案民事一審出爐後，應還會進入二審，必須等到全案確定才能討論遺產問題。
他提到，目前遺產比較大的困難點在於，賴男母親的身分屬於大陸人，還是無國籍身分，這也是現階段的癥結點。
許哲維說，至於賴家其他家人就遺產訴訟部分，在本件婚姻無效之訴中，賴家人已經退出，並要另外針對遺產再提起訴訟。
有關台中地檢署兩度就夏姓父子涉嫌殺人罪嫌不起訴處分，許哲維表示他們也再次聲請再議，就卷證部分也許還能再思考的地方，訴由台中高分檢釐清。
全案起因於，賴男2023年5月4日被發現自北屯社區墜樓身亡，賴母親控訴兒子剛從爸爸繼承30多筆、價值5億元遺產，卻被夏姓地政士助理帶去登記同性結婚，時隔4個小時就墜樓，控訴夏殺人。
台中地檢署查無夏男涉嫌殺人實證，就殺人部分不起訴，經台中高分檢發回，中檢續行偵查後，仍不起訴，經賴母律師提起再議，目前仍未確定；至於夏假結婚部分，法院刑事已依偽造文書罪判他1年6月，夏男已入獄服刑中。
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