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男吸毒「鏘」了！按喇叭逼停警車 人到警局想落跑 今獲減刑

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

苗栗縣李姓男子在去年初吸毒後開車上路，行經台72線時，尾隨警車按鳴喇叭，逼迫讓道，還在警車前緊急煞車，逼停警車，警方以妨害公務現行犯抓人，經採尿後發現李有毒駕情事，李在警局拘留時，還假借身體不舒服，一度想脫逃，即時被警查獲，二審今審結，因李與警員和解、捐款到公益組織，撤銷改判4月徒刑，比一審7月刑度略減。

判決指出，李姓男子去年2月28日、29日施用海洛因、安非他命等毒品，李在同年3月1日毒駕開車上路，行經苗栗市台72線快速公路公館往頭屋方向匝道，尾隨林姓、王姓警員駕駛的警備車。

李男先以持續鳴按喇叭方式，迫使警車讓道，接著超車到警車前方，再以無故煞車方式，阻擋警車行進路線，逼停警車，妨害公務，警方在苗栗市台72線快速公路西向15公里處，以妨害公務現行犯，逮捕李男。

經警實施觀察、直線及平衡動作、同心圓測試，發現李男有語無倫次、含糊不清、意識模糊，注意力無法集中等狀況，經驗尿後確認有安非他命等毒品反應，李被帶回偵訊後，在苗栗警分局拘留時，又假借身體不舒服等理由，一度逃離拘留區域，幸被警方即時壓制帶回。

檢方依妨害公務、毒駕公共危險、脫逃未遂等3罪起訴，苗栗地院分判6月、8月、2月徒刑，應執行有期徒刑7月，可易科。

全案上訴台中高分院後，今天審結，由審判長吳進發、陪席法官鍾貴堯、受命法官尚安雅組成的合議庭宣判，經審酌李男已與兩名員警達成和解，依和解條件捐款至公益機構，針對其中妨害公務部分撤銷改判，由一審判刑8月，改判為6月，此案應執行刑為4月，僅妨害公務罪可上訴，其餘判刑確定，不得上訴。

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苗栗縣李姓男子涉嫌毒駕阻擋警車妨害公務，台中高分院今判刑4月。圖／本報系資料照
苗栗縣李姓男子涉嫌毒駕阻擋警車妨害公務，台中高分院今判刑4月。圖／本報系資料照

警車 毒駕 妨害公務

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