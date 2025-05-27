大江生醫收購和康涉內線交易 獨董李世明8人起訴

大江生醫（8436）以6億元公開收購和康(1783)公司3成股份涉內線交易，大江獨董、中山醫院主治醫師李世明，及大江 會計專員呂旻暹涉洩漏重大消息給親友買進和康股票，獲利91萬餘元。台北地檢署今偵結，依法起訴李世明等8人。

起訴指出，大江生醫2020年8月起持續拜訪和康公司應買股東，就共同投資的可能性意見交流，2021年2月25日對投資架構、價格、取得股權比率等具體內容達成共識，呂姓會計簽下保密協議，此案重大消息為2021年3月8日晚上10時許，限制交易期間為同年2月25日至3月9日下午4時許。

2021年3月8日重大訊息指出，大江生醫公開收購和康生物科技3成普通股股份，每股新台幣29元溢價收購，數量2083萬9500股，收購期間從3月10日起至4月16日止。

檢方查出，70歲李世明用line訊息告知43歲兒子馬偕醫院泌尿科主任醫師李致樵此重大消息，李致樵涉內線交易買進177仟股，擬制性獲利70萬6230元。李致樵張姓岳母從家庭聚會中得知後，用不知情的女兒帳戶買賣股票，不法獲利1萬9900元，岳母胞妹也涉買賣股票不法獲利4萬1500元。

呂旻暹配偶黃女的沈姓同事問黃女大江、和康是否合併，黃女向呂確認此事，呂說「請不要被抓去關、請不要害我被抓去關、你知道是哪家喔」默認傳遞重大消息，黃女、黃女胞妹及沈姓同事等3人得知重大消息後分別買賣股票，不法獲利共計14萬7100元。