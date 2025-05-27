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照護癱兒50年累了…老母塞「1萬元紅包」封口殺人判2年6月

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

台北市79歲林劉姓婦人長年照顧重度身心障礙的53歲兒子，認自己年事已高，2023年5月趁菲籍看護離開，以1萬元紅包塞進兒子口中，再以口水巾摀住口鼻致兒子窒息而亡，台北地院國民法官法庭審理，今依家暴殺人罪判婦人有期徒刑2年6月。可上訴。

台北市警松山分局2023年5月12日接獲菲籍看護報案，指轄內1名患有極重度身心障礙的男子被發現陳屍家中，口鼻有膠帶封住痕跡，他的79歲的母親坐在床邊哭泣不止，警方將林母帶回警局偵詢。婦人坦承殺子。

台北地檢署調查，53歲的林姓男子自幼患有極重度身心障礙，生活無法自理，全部仰賴母親負責照料生活起居前後50年；2023年4月底，婦人因確診新冠肺炎在家自行隔離，想到自己的身體狀況不佳且年事已高，無法再繼續照顧兒子，心力交瘁，逕起殺機。

2023年5月11日下午，林劉姓婦人先前往住家附近油漆行購買1捆免割封箱膠帶回家，第2天上午，趁看護離開兒子房間時將門反鎖，之後將內裝1萬元的紅包袋塞入兒子口中，再以口水巾摀住兒的子口鼻，繼續以膠帶層層纏繞兒子，致兒子窒息而亡。

菲籍看護因發現婦人不見蹤影，林姓男子的房間又遭反鎖，從家中陽台看見婦人在兒子房內哭泣，於通知家屬前來，家屬後來報警處理，檢方偵查後，依家暴殺人罪起訴林劉姓婦人。

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台北地方法院國民法官法庭。圖／聯合報系資料照片
台北地方法院國民法官法庭。圖／聯合報系資料照片

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