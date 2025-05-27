柯文哲被控圖利京華城案開庭 今傳技術官僚劉秀玲後天傳邵琇珮

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城圖利案，合議庭今天傳喚時任都委會執秘的劉秀玲、台北市議員應曉薇助理吳順民出庭作證，並提解柯文哲、威京集團主席沈慶京、台北市議員應曉薇與檢方行詰問權，釐清都委會審查京華城容積率過程。

劉秀玲於偵查中曾出庭作證，京華城案告發人、台北市議員鍾小平則曾爆料，劉秀玲因拒絕放寬京華城容積，遭柯文哲秋後算帳，不過，知情人士說，劉調到副秘書長室參事，其實職等是升高，從11職等升到12職等，而且是從機關升到府級。

除今天傳喚劉秀玲、吳順民作證外，合議庭後天也將傳喚前台北市政府都發局總工程司邵琇珮以被告轉為證人接受檢、辯的詰問。

邵琇珮是京華城案檢方突破案情的「破口」之一，她是前市府都發局專業技術幕僚，後轉任都委會的執行秘書；邵女是京華城、政治獻金等案11名被告之一，她於偵查中認罪，去年底全案起訴時，檢方雖對她求刑1年3月， 但建請法院判緩刑2年，邵女的證詞，恐評價為不利於柯文哲。