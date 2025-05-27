88會館再爆官警涉貪 南港分局員警疑收賄遭聲押禁見

南港分局警備隊員警劉正道涉貪遭檢方聲押禁見。記者葉信菉／攝影 警界再爆風紀案。檢警偵辦「88會館」負責人郭哲敏貪瀆案，經長時間鴨子划水蒐證，發現南港警分局前偵查佐劉正道，涉洩漏個資與偵查秘密給郭哲敏集團，包庇洗錢等犯罪，並疑有收賄對價，警政署昨天會同調查局搜索南港分局，約談劉男及郭哲敏大帳房杜韋蓁等人到案，北檢訊後依貪汙罪聲押禁見劉男，全案恐向上延燒，擴大追查共犯。

此外，郭哲敏集團成員陳志全10萬元交保，因協助洗錢被羈押多時的杜韋蓁，體態與神情與以往截然不同，她交代金流後請回。據了解，劉正道先前因捲入88會館案，改調南港分局警備隊，全案由警政署自檢報請檢方指揮偵辦。

據了解，郭哲敏偵查中因逃亡泰國，2023年被調查局押解回台，高檢署統籌新北檢負責偵辦郭哲敏洗錢案，台北地檢追查官警貪瀆，但雙方卷證資料共享。檢調經過2年分析金流與扣案手機內容，查出劉正道收賄並洩密給郭哲敏集團，但劉正道接受詢問時否認貪汙。

檢調追查「88會館」相關案件，查出遭記過拔官的警政署專門委員黃建榮，涉以女密友林秋宜名義，借款1000萬元給民間女子投資土地，卻要求提前清償、並用官威恐嚇對方須支付2％月息，不到1年連本帶利拿回1100萬元；檢方認為借款來源可疑，上周搜索約談黃建榮，訊後依恐嚇罪命其30萬元交保、限制出境出海。

郭哲敏被控非法經營國內外地下匯兌、洗錢、營利賭博，並將博弈、詐團不法所得，透過虛擬貨幣帳戶、第三方支付平台，層層轉為合法金流，再以鉅額賭博獲利作為地下匯兌資金，數年來經手匯兌高達271億元，被檢方依洗錢等罪起訴求刑15年，全案定5月29日宣判。