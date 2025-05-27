涉京華城土地弊案 中石化前董座500萬元交保 朱雲鵬也捲入

中石化董事長陳瑞隆涉京華城土地案200萬交保。記者張宏業／攝影 威京集團關係企業中石化轉投資公司鼎越開發，2019年以372億元標下京華城土地，但得標金高於底價30億元，形同左手換右手高價轉賣京華城，涉非常規交易，調查局昨天搜索約談中石化前董座林克銘、中石化現任董座陳瑞隆、京華城董事長陳玉坤共22人到案，台北地檢署漏夜偵訊後，今晨依違反證交法命林克銘500萬元交保、陳瑞隆200萬元交保、陳玉坤請回。

昨天調查局約談對象中，包括曾任藍營智庫的知名經濟學者朱雲鵬，他因擔任中石化獨董被檢方訊後120萬交保；此外，鼎越開發前董事長朱亞虎100萬元交保、限制出境出海；中石化土地發布副理梁恭儀50萬交保、高階管理師朱俊嘉40萬交保、威京集團法務經理陳俊源80萬交保。

同案約談的現任總經理兼發言人陳穎俊、財務經理張志澄等人尚在偵訊。威京集團主席沈慶雖列被告，但因案羈押台北看守所，檢調未提訊。

朱雲鵬是國內知名經濟學者，2008年出任行政院政務委員，曾任行政院公平交易委員會委員；他今天凌晨被調查局移送複訊時，步伐相當緩慢，臉上神情略顯疲憊。陳瑞隆曾任經濟部長、資策會董事長，曾參與台灣加入WTO談判。

京華城購物中心於2001年開幕，營運18年後因財務出現重大虧損，京華城公司2018年委託戴德梁行標售，包括興富發等建商參與競標，前3次均因底價過高等因素流標，直到2019年才由中石化轉投資公司、鼎越開發以372億1萬元得標，創下國內商用不動產標售金額最高紀錄，並取得土地永久所有權。

檢調追查，京華城土地首次招標底價為380億元，第4次標售底價降至342億元，當時興富發曾出價300億元，最後卻由鼎越開發以高於市價30億元得標；外界質疑此筆「點土成金」的交易，是威京集團為解決聯貸壓力，設計出的「左手換右手」解套方案，涉證交法非常規交易、特別背信等罪。

2022年京華城在原址動工打造頂級商辦「京華廣場」，規劃四棟地上19層、地下7層大樓，詎料去年爆發容積獎勵弊案，時任台北市長、民眾黨前主席柯文哲涉貪被起訴，鼎越開發土地也遭法院查扣，停工至今。