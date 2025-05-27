涉京華城土地交易弊案 前經濟部長陳瑞隆移送北檢

威京集團關係企業中石化轉投資公司鼎越開發，2019年以372億元標下京華城土地，但得標金高於底價30億元，形同左手換右手高價轉賣京華城，涉非常規交易，調查局昨搜索約談中石化現任董座陳瑞隆、京華城董事長陳玉坤共22人到案，陳瑞隆、陳玉坤移送台北地檢署漏夜複訊，全案依違反證交法偵辦。

檢方稍早諭令鼎越開發前董事長朱亞虎100萬元交保、限制出境出海；中石化土開部高階管理師朱俊嘉40萬交保；同案約談包括中石化前董座林克銘、現任總經理陳穎俊等人。

陳瑞隆畢業於台北大學經濟系，曾任經濟部長、資策會董事長，他過去長期待在經濟部國貿體系，曾參與台灣加入WTO談判，如今卻涉京華城案遭約談。陳玉坤面對媒體詢問土地買賣有無弊端？他揮手示意沒有。

京華城購物中心於2001年開幕，營運18年後因財務出現重大虧損，京華城公司2018年委託戴德梁行標售，包括興富發等建商參與競標，前3次均因底價過高等因素流標，直到2019年才由中石化轉投資公司、鼎越開發以372億1萬元得標，創下國內商用不動產標售金額最高紀錄，並取得土地永久所有權。

2022年京華城在原址動工打造頂級商辦「京華廣場」，規劃四棟地上19層、地下7層大樓，詎料去年爆發容積獎勵弊案，時任台北市長、民眾黨前主席柯文哲被依貪汙等罪起訴，鼎越開發土地也遭法院查扣，停工至今。