陸配校園旁直播遭法辦引熱議 警曝類似案件不只一件

陸配劉女日前在台北市民生國小外與親友直播，因疑似拍攝到小學生遭阻，引起市議員許淑華告發違反刑法妨害秘密罪及兒少法，警方詢後將劉女依法函辦；事件曝光引發熱議，警方深夜說明，類似案件近期有3件，據悉3案共同點皆是拍攝者身分疑與大陸相關。

北市議員許淑華5月15日在臉書發文指出，她當天接獲民眾反映，民生社區一帶出現疑似中國抖音直播主狂拍小學生，畫面出現「台灣現場直播」字眼，介紹各學校周邊環境，還清楚拍到小孩子的臉，「這是中共監控台灣人民的一種方式嗎？」，她呼籲市府調查並進行必要處罰，避免類似狀況再次發生。

該貼文指稱，未經家長同意拍攝未成年孩童，不但可能違反兒少法，且涉及刑法妨害秘密罪嫌；「萬一有心人士看到直播中小朋友容貌，會不會謀劃危險的事？影響孩子人身安全？」、「剛剛我已向松山分局報案，違反兒少法、妨害秘密罪！」

警方調查，52歲陸配劉女5月15日在台北市松山區民生國小外，透過通訊軟體微信直播，因疑似拍攝到小學生，引來導護媽媽出言告誡，許淑華獲悉後不滿，認為劉女行為已觸法，旋即向轄區松山分局警方告發。

警方獲報循線追查，5月16日通知劉女到案說明，劉稱家住附近，直播是想向親友分享生活日常及環境，不料竟遭疑觸法，警詢後依刑法妨害秘密罪嫌將劉女函送台北地檢署偵辦，另依兒童及少年福利與權益保障法函請社會局裁處。

事件曝光引發熱議，有法界人士認為，劉女行為無異於網紅，竟因在校園旁拍攝被函送，直呼「太可怕」、「校園周遭要列攝影禁制區了嗎？」；由於此案被視為全台首件在校園旁直播遭法辦的案例，松山分局昨夜再度對外說明，類似案件近期有3件，除劉女外，5月15日另有一名女子在校園外直播，遭學童家屬提告，此外另有女子晚間拍攝垃圾車清運過程，也遭民眾質疑觸法。

據悉，25歲台籍戴姓女子5月15日在松山區健康國小外直播，因言談間有大陸口音，且手機螢幕直播介面有簡體字，過程同樣疑似拍攝到學童面貌，遭學童家屬制止並報案提告刑法妨害秘密罪、違反兒少法，警方受理報案後也依法函辦。