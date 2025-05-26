京華城土地溢價30億標售涉弊 北檢漏夜偵訊董座陳玉坤

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

威京集團關係企業中石化轉投資公司鼎越開發，2019年以372億元標下京華城土地，但得標金高於底價30億元，形同左手換右手高價轉賣京華城，涉非常規交易，調查局今搜索威京集團等20處所，約談中石化現任董座陳瑞隆、京華城董事長陳玉坤共22人到案，陳玉坤深夜移送台北地檢署複訊，面對媒體詢問土地買賣有無弊端？他揮揮手示意沒有。

檢方稍早命鼎越開發前董事長朱亞虎100萬元交保、限制出境出海。中石化前後任董座林克銘、陳瑞隆尚在調查局詢問，預計凌晨移送北檢。威京集團主席沈慶京雖列被告，但因案羈押台北看守所，檢調並未提訊。

京華城購物中心於2001年開幕，營運18年後因財務出現重大虧損，京華城公司2018年委託戴德梁行標售，包括興富發等建商參與競標，前3次均因底價過高等因素流標，直到2019年才由中石化轉投資公司、鼎越開發以372億1萬元得標，創下國內商用不動產標售金額最高紀錄，並取得土地永久所有權。

2022年京華城在原址動工打造頂級商辦「京華廣場」，規劃四棟地上19層、地下7層大樓，詎料去年爆發容積獎勵弊案，時任台北市長、民眾黨前主席柯文哲被依貪汙等罪起訴，鼎越開發土地也遭法院查扣，停工至今。

檢調追查，京華城土地首次招標底價為380億元，第4次標售底價降至342億元，當時興富發曾出價300億元，最後卻由鼎越開發以高於市價30億元得標；外界質疑此筆「點土成金」的交易，是威京集團為解決聯貸壓力，設計出的「左手換右手」解套方案，涉證交法非常規交易、特別背信等罪。

京華城董事長陳玉坤涉非常規交易遭檢調約談。記者葉信菉／攝影
京華城董事長陳玉坤涉非常規交易遭檢調約談。記者葉信菉／攝影
鼎越開發前董座朱亞虎涉非常規交易100萬元交保，限制出境出海。記者葉信菉／攝影
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鼎越 財務

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