郭再添入監前落跑 司法院扯不知是議員身分挨轟

屏東縣議員郭再添入監前落跑，司法院副秘書長王梅英（左）昨在立法院答詢，立委黃國昌（右）批評，潛逃案件一再發生，讓人質疑有權有勢者怎麼亂搞都沒關係。圖／翻攝自國會頻道

屏東縣議員郭再添入監前落跑，司法院副秘書長王梅英昨在立法院答詢，指最高法院未通知屏東地檢署啟動防逃，因在卷宗未明顯呈現被告身分；立委黃國昌批評，潛逃案件一再發生，讓人質疑有權有勢者怎麼亂搞都沒關係。

立院司法及法制委員會昨處理司法院預算凍結案；黃國昌說，連一鮑魚前負責人鍾文智、三聯集團負責人徐少東，之前曾逃亡及被通緝，結果沒羈押，連電子監控都不用，然後人跑了，會讓人民懷疑這些有權有勢的人怎麼亂搞都沒有關係。

王梅英回應，處分都是屬於法官個案審酌，司法行政不便置喙，能做的是不斷透過通函或行政會議，向法官宣達，提高敏感度。

黃國昌提郭再添案，表示曾跑過，結果連電子監控都不用，一而再再而三發生這種事，這是為何人民對司法信任低落，也是為何他會提出預算凍結案。

王梅英說，這件是在五月十四日評決，當時確實沒有通知防逃，依相關防逃辦法，犯罪所得一千多萬元、判刑四年多，不屬於重大矚目案件，但被告身分是縣議員，符合防逃規定，據最高法院報告說因在判決的犯罪事實中，沒有明顯呈現被告身分。

王梅英表示自己不知道郭縣議員身分，黃國昌質疑法官看完卷不知被告身分？防逃機制開了很多會，顯然沒把洞補起來；最高法院法官說不知是縣議員，也不知曾逃亡，這些客觀事實不是一定會在卷裡？現在事情發生了，就說一句「不知道」，社會大眾有辦法理解嗎？