鼎越標京華城 涉非常規交易

威京集團關係企業中石化轉投資公司鼎越開發，二○一九年以三七二億元標下京華城土地，但得標金高於底價卅億元，涉非常規交易，調查局昨約談廿二人，鼎越時任董事長朱亞虎（圖）獲交保。記者葉信菉／攝影

威京集團關係企業中石化轉投資公司鼎越開發，二○一九年以三七二億元標下京華城土地，但得標金高於底價卅億元，涉非常規交易，調查局昨搜索威京集團等廿處所，約談中石化現任董座陳瑞隆等廿二人到案，詢後移送台北地檢署複訊。

威京集團主席沈慶同列被告，他羈押在台北看守所，檢調昨未提訊，其他約談對象包括中石化時任董座林克銘、京華城董座陳玉坤、鼎越前董座朱亞虎等。朱亞虎訊後以一百萬元交保，限制出境出海。

京華城購物中心二○○一年開幕，營運十八年後因財務出現重大虧損，京華城公司二○一八年委託戴德梁行標售，前三次均因底價過高等因素流標，二○一九年才由中石化轉投資公司、鼎越開發以三七二億一萬元得標，創下國內商用不動產標售金額最高紀錄，並取得土地永久所有權。

二○二二年京華城在原址動工打造頂級商辦「京華廣場」，規劃四棟地上十九層、地下七層大樓，占地近五千坪，但去年爆發容積獎勵弊案，時任台北市長、民眾黨前主席柯文哲被依貪汙等罪起訴，鼎越開發土地也遭法院查扣，停工至今。

檢調追查，京華城土地首次招標底價三八○億元，第四次標售底價降至三四二億元，當時興富發曾出價三○○億元，最後卻由鼎越開發以高於市價卅億元得標，檢調質疑是威京集團為解決聯貸壓力，設計出的「左手換右手」解套方案，涉證交法非常規交易、特別背信等罪。

檢調另查出鼎越開發最早資本僅一億元，中石化為讓鼎越投標，不斷讓鼎越增資至三五○億元；昨發動搜索，要釐清卅億元流向，追查沈慶京是否幕後下指導棋。