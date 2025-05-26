影／京華城鼎越開發「涉非常規交易」 朱亞虎100萬交保

威京集團關係企業中石化轉投資公司鼎越開發，2019年以372億元標下京華城土地，但得標金高於底價30億元，被懷疑左手換右手高價轉賣京華城，涉非常規交易，調查局今搜索威京集團等20處所，約談鼎越開發前董座朱亞虎、中石化現任董座陳瑞隆共廿22人到案，台北地檢署訊後命朱亞虎100萬元交保、限制出境出海。

威京集團主席沈慶雖列被告，但因案羈押台北看守所，檢調暫未提訊，其他約談對象包括中石化時任董座林克銘、京華城董座陳玉坤等、追查沈慶京是在幕後下指導棋，相關人漏夜偵訊。

京華城購物中心於2001年開幕，營運18年後因財務出現重大虧損，京華城公司2018年委託戴德梁行標售，包括興富發等建商參與競標，前3次均因底價過高等因素流標，直到2019年才由中石化轉投資公司、鼎越開發以三七二億1萬元得標，創下國內商用不動產標售金額最高紀錄，並取得土地永久所有權。

2022年京華城在原址動工打造頂級商辦「京華廣場」，規劃四棟地上19九層、地下7層大樓，詎料去年爆發容積獎勵弊案，時任台北市長、民眾黨前主席柯文哲被依貪汙等罪起訴，鼎越開發土地也遭法院查扣，停工至今。