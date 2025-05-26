超噁！強迫女兒打手槍還稱「偉大的克制」 獲原諒二審竟改輕判

台南市一名父親在女兒就讀小學時，以每月至少1次頻率，強拉女兒的手為他打手槍，女兒成年後質問竟還稱是「偉大的克制」，台南高分院改判2年，並宣告緩刑。可上訴。本報資料照片

台南市一名父親在女兒就讀小學時，以每月至少1次頻率，強拉女兒的手為他打手槍，女兒成年後質問竟還稱是「偉大的克制」；台南地院一審依成年人故意對少年犯強制猥褻罪共12罪，應執行2年6月，父親上訴，台南高分院改判2年，並宣告緩刑。可上訴。

判決書指出，台南市一名父親在所生第三個女兒國小5年級時，就利用親屬、教養關係，在住處客廳拉著女兒的手碰觸其下體，要求女兒為他打手槍；且他還計算追訴權時效，知道其1999年起至2006年6月以前的犯行，因追訴期屆滿而消滅，曾稱「追訴期過去了」。

然而，這名父親自2006年7月起至2007年6月，仍利用權勢猥褻犯意，以每月至少1次的頻率，要求女兒為他打手槍，此部分犯行並未逾追訴期；女兒指出，母親約在她3歲就離家出走，父親是主要經濟來源，從她小5開始，會拉她手要求幫忙自慰，一直至18歲。

她說，一開始她不懂，父親抓著她的手教她，說再快一點，要射了，地點都在一樓客廳；她表示，過程當中，父親還一直強調他很大很粗，每個月至少都有一次。她也說，18歲前她曾有表達過不願意，直到18歲後交男友時，她就堅決表示拒絕。

女兒指出，父親沒有覺得對不起她，覺得這是很神聖的事，是在幫他，甚至覺得她不應該再提起這件事；她曾想要提告，但擔心可能影響家人的經濟情況，導致會失去母親也失去父親，不過她無法忘記父親對她的傷害，讓她覺得自己不好也接受心理諮商。

直到去年3月，父親與家人起衝突，她返家溝通，父親也叫她滾出去；她當下跟父親攤牌，兩人大吵，女兒說「你對你女兒做什麼」，父親稱「做什麼？講出來啊」，女兒回「你叫我幫你自慰」，父親竟說「我那個是偉大的克制，是偉大的克制。」

女兒激動說「我們報警嘛，你都說你做的，可以吧」，父親更回「我沒有去性侵阿」，女兒再稱「對對對，很棒，我還得感謝你，感謝我爸爸沒有性侵我」，父親則說「也沒有怎樣啊」，女兒再指「我因此必須要接受諮商阿」，父親表示「你少來，你自己做諮商，把這個家諮商成什麼樣」。

女兒崩潰說「你可不可以不要活著」，父親也回「你為什麼要活著，我一個修行的人，為什麼要跟你囉哩八嗦」，此段對話均錄影存證；之後女兒當著父親面撥打113通報，在講話長達10餘分鐘過程中，父親都在她身邊試著要說明行為，並無任何反駁、否認的表示。

父親辯稱「因為我的壓力很大，需要用這種方式紓壓」，他只有在女兒就讀國小5、6年級時，在住處卑微地請求女兒為他打手槍3次。他說，與女兒同住34年，他是成功的父親，不可能在女兒長大後，還對她做這種事。

台南地院合議庭勘驗通報113時錄影畫面及筆錄，佐證父親違反女兒意願，長期對女兒為強制猥褻行為；法院審酌，身為父親，未能提供安全無虞環境，反而為滿足一己之慾望，利用自己是家中經濟主要來源優勢，影響其身心發展，致身心皆創，縱使成年後仍難以平復。

法院一審指出，父親未能尊重女兒身體自主權，與女兒爭執之際，不僅未思己過，反而稱自己未對女兒強制性交是偉大的克制，審理時不斷高喊自己是成功的父親，犯後態度不可取；依成年人故意對少年犯強制猥褻罪共12罪，應執行2年6月。

這名父親在今年1月一審判決後，提出上訴，稱已反覆思憶己過，誠心認罪，並向女兒誠摯道歉，獲得原諒，請求從輕量刑，給予緩刑機會。女兒也為父親求情，希望一定要給予緩刑。台南高分院因此撤銷改判，將父親改判刑2年、宣告緩刑5年。