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騙友人加入詐團！設局黑吃黑 男子等4人遭判刑

中央社／ 彰化26日電

彰化地院。記者簡慧珍／攝影
彰化地院。記者簡慧珍／攝影

黃男得知友人缺錢花用、想當詐騙集團車手，於是夥同女友廖女等4人設局，讓友人以為成為詐團車手，再以黑吃黑手法逼簽80萬元本票，黃男涉犯詐欺取財罪遭判處徒刑1年8月。

除黃男遭判刑外，同案被告林男也遭判1年8月，李女遭判刑1年6月，廖女遭判刑1年4月，緩刑3年。

根據台灣彰化地方法院今天公布的刑事判決書，黃男和女友廖女得知友人因缺錢花用、想當詐騙集團車手，因此和男友、林男、李女以及周姓少年等人商議設局準備黑吃黑。

黃男等人先讓黃男友人誤以為已加入詐騙集團準備取款，另相約在便利商店交付贓款；黃男友人和擔任假車手的李女前往便利商店，由李女向廖女拿取放有假贓款之手提袋後離去。

黃男友人與李女依指示將手提袋放置於指定公園。周姓少年接著假扮搶匪，持電擊棒將手提袋搶走。林男隨即現身，指控黃男友人「黑吃黑」，黃男也趕到現場，逼迫友人簽下新台幣80萬元本票。

黃男為逼對方償還本票債務，透過李女傳送撕毀本票的照片給友人，聲稱已代為付款，並多次傳訊要求對方還錢。友人驚覺受騙後報警處理，警方循線逮捕黃男等5人，並查獲空氣槍與電擊棒等證物。由於周姓少年未成年，案件移由少年法庭審理，其餘4人則遭彰化地檢署起訴。

彰化地院法官審理此案時，認為黃男等4名被告正值青壯，四肢健全，有工作能力，竟不循正當途徑獲取財物，向被害人詐取財物，被告等人涉犯刑法詐欺取財罪，其中黃男和林男遭判有期徒刑1年8月，李女1年6月，廖女1年4月，全案仍可上訴。

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