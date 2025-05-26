男客掏證件掉出保險套 養生會館「做半套」疑雲審判結果出爐
彰化縣一家養生會館被查獲按摩小姐為客人「做半套」，警詢後，被依妨害風化罪嫌移送偵辦，未料案件關係人在院審時全部翻供。彰化地方法院審結，認沒足夠證據證明養生會館媒介、容留男女與他人猥褻，諭知蕭姓老闆、謝姓現場負責人無罪。
判決書指出，北斗警分局去年4月到某養生會館店臨檢時，查獲一名按摩小姐和男客從事半套性交易，當場扣得1個已使用保險套，依法送辦。
蕭姓會館負責人辯稱，養生會館按摩小姐的服務內容是按摩、油壓，若客人要求唱歌有附設包廂不收包廂費，他向員工和按摩小姐強調不能做性行為，若有這種情形就不錄用，所以他不知道有按摩小姐和客人在養生館內做這種事。
謝男辯稱是被叫過去幫忙幾天，只有顧櫃台，案發當天他在廚房，沒媒介性交易，他不知道有按摩小姐和客人在做。
按摩小姐自稱是兼差的，不認識蕭、謝二人，案發當天警察臨檢，客人從口袋裡拿錢包時不慎掉落保險套，警察看見就直接問有無從事半套性交套，客人答稱有，其實養生會館不允許做半套性交易，那300元是她決定多收，跟店家無關。答稱「有」的男子堅稱沒見過蕭、謝二人，也不記得在誰先提議半套服務。
彰化地院根據證詞，認按摩小姐和男客當天晚上沒見到蕭、謝二人，男客到店指定按摩小姐服務，預計把費用直接交給她，由此可見蕭、謝二人未媒介半套交易，也難認蕭、謝二人知情而容留按摩小姐和男客性交易，因此諭知蕭、謝二人無罪。
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