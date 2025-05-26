4歲童涉性侵？基市府說明監視器影像內容 輔導取代調查

基隆市一家幼兒園發生幼兒疑性別不當互動事件，有名4歲女童痛到沒辦法尿尿，幼兒園同齡男童被指涉「性侵」，引發雙方家長關係緊張。教育處今天表示，遊戲場、廁所外的監視器畫面，兩幼兒較無互動。盥洗室內則無監視器，教保人員並未發現有不良互動，幼兒表達尚未穩定，需綜合觀察。

壹蘋新聞網今天報導男童的父母在鏡頭前，說明兒子的遭遇及他們的心境。男童的媽媽說，4月25日兒子從幼兒園回家後，說他很難過，因為不小心「弄到同學」。4月30日她送兒子上學，園方跟她說女童的家長很生氣，因為男童疑「弄她尿尿的地方」，導致會痛，不敢尿，尿不出來。

男童的父親說，他得知園方轉述女童家長的說法，馬上「殺過去」幼兒園，因為他覺得根本是不可能的事。園方後來調閱監視器，發現兒子和女童當天沒有玩在一起，連排隊都沒有排在一起，事後去接兒子放學，這名女童還來找兒子玩。

男童的父親認為，整件事都很荒唐，如果女童的家長有疑慮，就立刻帶去驗傷，該負什麼責任他都會負責，沒有的話，他不能吞下這口氣，將告對方妨害名譽。

基市府教育處表示，兩名幼兒疑似發生不當互動時間是4月24日，女童家長27日向幼兒園老師反映。園方5月1日調閱監視器畫面，在遊戲場及廁所外，兩名幼兒較無互動，盥洗室內則無監視器畫面，無法經由監視器畫面說明幼兒動態，詢問相關教保人員，表示未發現幼兒有不良互動，目前兩名幼兒表達尚未穩定，需綜合觀察。

教育處5月5日得知此事後，詢問園方及家長瞭解始末，並依「教育部強化幼兒園發生性別事件通報調查處理機制」處理中。市府請學生輔導諮商中心協助評估當事幼兒身心狀況，目前就學均無異狀。

教育處說，因為4歲幼兒不具行為能力及責任能力，幼兒間的互動行為不宜以行政調查確認，而應以教育輔導模式處理為原則，所以請幼兒園在「維護幼兒最佳利益」為優先考量前提下，採取教育輔導策略方式進行。