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上任不到半年！南市警局麻豆分局長申請退休 本人說法曝光

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導

根據「鏡週刊」今報導，台南市警局麻豆分局長陳添新今年3月遭「警察歌手」林宏銘具名檢舉涉及違法違紀後，5月份申請提前退休獲准，調任麻豆分局長不到半年時間閃退，引發警界議論，陳添新也回應，是個人生涯規畫，與遭人告發檢舉無關。

陳添新在擔任航警局台北分局長期間，疑涉嫌浮報超勤、獎勵等違法違紀，去年4月遭「警察歌手」林宏銘具名檢舉，陳訊後無保請回，然而，今年3月林宏銘再度赴北檢補強證據，該案目前仍在調查中，如今卻傳出陳添新提前申請退休，引發揣測。

南市警局證實陳添新自請6月2日退休，目前請假中，麻豆分局長現改由市警局警政監歐祖明代理。陳添新也強調，申請提早退休為個人生涯規畫，與遭人檢舉告發無關。

陳添新為中央警官學校行政警察學系57期畢業，曾任內政部警政署航空警察局台北分局分局長、警政署行政組科長、警政署秘書室秘書等要職，去年1月總統大選後調任南市警局玉井分局後，今年1月才剛調任麻豆警分局，短短不到半年時間就提前申請退休。

警察 證據 台南

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