鼎越開發372億標京華城「涉非常規交易」 檢調搜索約談22人

威京集團關係企業中石化公司（1314）百分百持有的子公司鼎越開發公司，2019年以372億元得標京華城土地，但得標金額高於底價30億元，涉損害中石化權益。台北地檢署今依證券交易法非常規交易、特別背信罪搜索中石化、鼎越公司、威京集團總部等20處，約談18名被告、4名證人到案，今晚陸續移送複訊。

中石化公司今26日下午4點30分發布重訊，「檢調單位今日至本公司與鼎越開發(股)公司進行搜索調查」中石化與鼎越全力配合檢調要求並提供協助，對於公司財務業務影響，中石化與鼎越公司營運及財務狀況一切正常，並無影響。

北檢指出，今指揮調查局北部地區機動工作站偵辦沈慶京等人違反證券交易法，搜索中石化陳姓董事長等18人，以及威京集團總部、中石化、鼎越、京華城公司等20處，約談中石化時任林姓董事長、中石化現任陳姓董事長、中石化朱姓獨董、鼎越時任董事長朱亞虎、京華城陳姓負責人等18人與4名證人到案查證。另，沈慶京因京華城案羈押台北看守所，今未提訊。

京華城購物中心因營運不佳公開標售，首度標售為380億，但流標多次，直到2019年9月間第四度標售底價為342億元，當時由中石化子公司鼎越開發以372億元得標，2022年10月動工改建商辦大樓「京華廣場」