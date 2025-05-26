燒死夫妻還嗆殺全家！ 法院判縱火犯賠女方家屬889萬

屏東縣19歲許許濸雄前年10下旬縱火，造成刺青店黃姓夫妻遭燒死，屏東地院審理時，許還嗆家屬要「殺光全家」，該案經國民法官審理，一審刑事判處無期徒刑；而死者妻子陳女父母提刑事附帶民事損害賠償，屏東地院近日審結，判許男賠女方雙親共889萬餘元，可上訴。

許濸雄在案發前曾3度到刺青工作室要求要黃姓老闆紋身。前年10月27日，許男未事先告知逕自到工作室，黃男要求許離去、雙方口角爭執。不料許男離開後心懷怨恨，10月29日凌晨3時許騎機車至屏東市中山路上加油站買汽油，再至某五金百貨行買1盒火柴。

許男為求報復，當日4時25分到刺青工作室， 將汽油潑灑停放在該工作室1樓大門外的2輛重型機車，並點燃火柴朝該2輛機車丟擲，旋即引燃火勢。許見火勢引燃，離開現場，火勢瞬間延燒至該工作室所屬建物，28歲陳姓老闆娘不治，30歲黃姓老闆重傷加護病房搶救8天後不治。

警方逮捕許濸雄，許男偵訊時稱有憂鬱症，他只是要給對方警告，沒想到鬧出人命。檢方偵辦後，將許嫌依殺人罪、放火燒毀現供人使用住宅未遂罪嫌起訴。該案也是屏東地院第一個用國民法官審判，最後依殺人罪判許男無期徒刑、褫奪公權終身。

刑事部分，全案上訴二審中。刺青店夫妻，屏東地院近日審結，許嫌要賠陳女的父親428萬2745元，賠陳女的母親460萬7622元，一共賠償陳女雙親共889萬0367元，全案可上訴。