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嫌垃圾車樂音太吵 男嗆「不丟垃圾改潑硫酸」遭起訴

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

林姓男子不滿清潔隊垃圾車播放的音樂音量過大，多次撥打市民專線申訴無果，去年底再次撥專線申訴時揚言「不丟垃圾改潑硫酸」，承辦人員聽聞通報清潔隊及警察局，警方因而派員戒護相關清運路段，士林地檢偵結依妨害公務等罪起訴。

起訴指出，林男居住新北汐止某社區，曾與清運垃圾的清潔隊員發生口角，並長期認為清潔隊垃圾車在清運時播放的音樂音量過大，自認多次撥打1999市民專線反映後遲未改善，去年11月22日晚上8時許再次撥打1999專線，提及「如果打1999沒用，我就潑硫酸」、「我就不丟垃圾，我就潑硫酸」、「等一下如果聽到那種音樂，丟下去的可能是硫酸」等。

專線承辦人員聽聞林男言語，認為事態嚴重，立即轉通知新北市政府環保局清潔隊及汐止警分局，負責林男社區清運路線的潘姓駕駛及高姓清運助手獲悉後心生畏懼，警方即派員戒護相關清運路線，所幸當日無事故發生，清運勤務順利完成。

檢警事後展開偵辦，林男到案辯稱，他當時是在質疑有沒有法治，如果沒有法治，他可不可以潑硫酸，他連硫酸都沒有，如何潑硫酸犯案？且不認為電話中講講，清潔隊員就會因此心生畏懼，還指稱曾遭清潔隊員打，自己非常恐懼，如今怎會是他被偵辦。

檢方清查相關筆錄、通話記錄等，認定林男涉嫌意圖妨害公務罪、恐嚇罪，近日偵結依法起訴。

士林地檢署。記者李隆揆／攝影
士林地檢署。記者李隆揆／攝影

音樂 環保局 恐嚇 妨害公務 垃圾車

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