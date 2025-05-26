女童尿不出來 4歲男童被影射性侵 家長：整件事很荒唐要提告

基隆市一家幼兒園的4歲男童，被園內女童的家長指控「亂摸別人下面」，讓女童「痛得沒辦法尿尿」。男童家長向媒體投訴園方處理不當，也將告女童的家長妨害名譽。基市府教育處今天表示，全案已通報處理中，並請園方優先考量維護幼兒最佳利益，採教育輔導策略方式進行。

壹蘋新聞網今天報導男童的父母出面，提及4歲女童向家長表示，2天前在幼兒園被男童碰觸下體，痛得沒辦法尿尿。女童家長向園方反映，園方未先看監視器畫面釐清，就向男童家長告知此事，影射兒子「性侵」女童。

男童的媽媽說，4月下旬的周五兒子回家後說很難過，因為他不小心「弄到同學」，並比著右大腿的位置。到了下周三她送兒子上學，園方跟她說，女童的家長很生氣，因為「尿不出來」，一問才知道是男童「弄她尿尿的地方」，導致會痛，不敢尿，尿不出來。

男童的父親說，當天聽妻子轉述，馬上「殺過去」幼兒園，因為他覺得那是根本不可能的事，4歲小孩子不會知道那是生殖器，或者是性器官。園方後來調閱監視器，發現兒子和女童當天沒有玩在一起，連排隊都沒有排在一起。隔天、再隔天去接兒子放學，女童還來找兒子玩。

男童的父親認為，如果女童的家長有疑慮，就立刻帶去驗傷，該負什麼責任他都會負，「沒有的話，他不能吞下這口氣。」

男童的父親指幼兒園的處置方式也有問題，如果發生性侵害、性騷擾案件，24小時內就要完成通報。女童的家長周日跟幼兒園反映，園方周一就應該完成通報，但沒有，園方在周一也應該調閱監視器，不能等「事情爆了（他表達異議）」才處理，整件事都很荒唐。