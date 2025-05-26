九州「小谷」是金主？ 剛谷負責人：金主是菲律賓人

九州集團負責人陳政谷，綽號「小谷」被控賭博、洗錢案，其中涉案剛谷公司被檢方認定聽命陳指揮，台中地院今開準備程序庭，剛谷公司負責人李孟修出庭抗辯，檢方指控剛谷公司受陳政谷指揮是不實指控，他將提呈SKYPE的對話紀錄，證明金主是一名菲律賓華僑。

台中地院今開準備程序，傳喚剛谷公司負責人李孟修等5名被告，其中李之前已以自然人身分，開準備程序庭，今天是以法人代表身分出庭答辯，李也維持之前庭訊時的主張，否認涉犯檢方指控洗錢等罪。

李孟修律師提出，此案檢方認定通訊軟體SKYPE帳號「Kugle0703」，就是九州集團負責人陳政谷，他們將提出SKYPE的對話紀錄，證明該帳號所有人是一名菲律賓華僑。

李孟修在前次開庭時曾抗辯，不認識陳政谷，剛谷公司也非受陳政谷指揮，檢方認定他在SKYPE通訊軟體，與帳號「Kugle0703」之人的對話紀錄，認定該帳號是陳政谷為不實指控。

李孟修的律師則要求檢方出具剛谷公司的金流紀錄，答辯剛谷是第三方代收代付公司，若有檢方指控的洗錢不法，也應釐清其金流與所占的比例，因剛谷公司的大小章已被檢方查扣，李欲向銀行調取該公司5年來的金流，銀行以沒有當初公司大小章而拒絕。

九州博弈案今早在台中地院開準備程序庭，分別傳喚5名同案被告，其中葉姓被告因故未出庭，其餘4名被告分別是葳群公司林姓軟體工程師、蔡姓研發主管、平揮公司負責人劉宗奇、剛谷公司負責人李孟修。

林男、蔡男都否認有檢方起訴書所載的賭博等犯罪，強調僅從事軟體開發工作，客戶為剛谷公司，也稱開發的遊戲沒有設計「出入金」的功能，沒有賭博的主觀犯意，不知剛谷公司是九州集團旗下公司。