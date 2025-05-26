郭再添沒定防逃…法官不知是議員？黃國昌批： 有權勢亂搞沒關係

屏東縣議員郭再添入監前落跑，司法院副秘書長王梅英今在立法院答詢，指最高法院未通知屏東地檢署啟動防逃，因在卷宗未明顯呈現被告身分；立委黃國昌批評，潛逃案件一再發生，讓人質疑有權有勢者怎麼亂搞都沒關係。

立院司法及法制委員會今處理司法院預算凍結案。黃國昌表示，連一鮑魚前負責人鍾文智、三聯集團負責人徐少東，之前曾逃亡及被通緝，結果沒有羈押，連電子監控都不用，然後人跑了，會讓人民懷疑這些有權有勢的人是怎麼亂搞都沒有關係。

王梅英回應，處分都是屬於法官個案審酌，司法行政不便置喙，能做的是不斷透過通函或行政會議，向法官宣達，提高敏感度。

黃國昌提郭再添案，表示曾跑過，結果連電子監控都不用，全世界都知道要跑了，只有法官不知道，一而再再而三發生這種事，這是為何人民對司法信任低落，也是為何他會提出預算凍結案，最高法院有無通知屏檢啟動防逃？

王梅英說，這件是在5月14日評決，當時確實沒有通知防逃，依相關防逃辦法，這件因犯罪所得1千多萬元、判刑4年多，不屬於重大矚目案件，但被告身分是縣議員，符合防逃規定，據最高法院報告說因為在判決的犯罪事實中，沒有明顯呈現被告身分。