寄信恐嚇嗆殺「母豬奴隸」3議員中招 碩士男遭判刑4月

台北市議員游淑慧、顏若芳、鍾佩玲先前接獲恐嚇信，內容提及性器官及猥褻字眼，提及「噁男與心機碧池必須死」、「殺！」等字句，檢警去年10月循線查獲楊姓男子到案，依妨害自由等罪嫌起訴後，士林地院審結依恐嚇危害安全罪判刑4月，可易科罰金。

檢警調查，楊姓男子去年8月底起在網路上持續寄送恐嚇電子郵件給數十名對象，內容包含被害人名字等真實身分，「小豬奴隸」、「低賤母豬XX器奴隸」、「X死你們這些臭小豬」、「乖乖趴著被我X」、「不服管教者，殺！」等。

其中，台北市議員游淑慧、顏若芳、鍾佩玲也是恐嚇信被害者，檢警獲報介入偵辦，鎖定楊男身分後，去年10月循線到楊男位於高雄市的住處逮人，現場查扣作案用手機及筆電。