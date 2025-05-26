吸毒認識結婚…夫在監 妻新交男友要離婚 法官不准

台中市一對毒鴛鴦在2018年時吸毒認識，2023年4月間，男方在監執行，由戶政機關到監所為二人辦理結婚，不過女方在去年間以男方在監執行、不斷要求每日寫信造成壓力，導致感情轉淡，訴請離婚，不過法院審理時，男方卻指是女方已交新男友導致，法官審認，雙方婚姻未達不能修補程度，近日駁回女方訴請。

台中市一名人妻去年向台中地院訴請離婚，女方主張，與丈夫是吸毒認識，前年4月間因男方在監執行，由戶政人員到監所內辦理結婚程序，不過婚後男方始終在監，男方要求每天寫信報告生活，造成她莫大精神壓力，二人感情已轉淡，此段婚姻對她沒有意義。

台中地院審理時，男方主張，女方在要結婚之前，即已知道他已涉案被判刑34年，但仍在前年4月間自願與他在監所內辦理結婚手續，而且「婚姻非玩笑或兒戲」，女方還在去年初會客時告知，已有外遇的男友，已經同居，他不反對兩願離婚，但不同意女方以此種方式，逼迫離婚，傷害自尊心。

男方還強調，在監執行本來就已經充滿無奈跟辛酸，女方與外遇男友侵害配偶權，還要逼他離婚，「情何以堪」，能體諒女方寂寞，另結新歡，唯一要求就是不要斷了婚姻，對他不公平，爭的是一口氣，婚姻本身就是一種存在的價值感。

法官審認，女方主張男方要求每天寫信，導致精神壓力，不過女方也證稱，從去年3月20日訴請離婚以來，就沒有寫信給男方，認定女方對於是否寫信，保有自主權，無法採信其精神壓力過大說法。

法官也指，雙方結婚未滿一年之際，女方即用要求寫信的理由，訴請離婚，難以認定夫妻感情已無法修補，駁回女方訴請，不准離婚。

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