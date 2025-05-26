快訊

中國犯台最佳時機是「颱風前上班日下午」！ 陸雜誌揭「不戰而勝」劇本

慢性發炎讓身體整組壞了了！7種激推抗發炎食物 這款夏天吃正是時候

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「無須擔憂」：能賺豐厚財富

聽新聞
0:00 / 0:00

吸毒認識結婚…夫在監 妻新交男友要離婚 法官不准

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市一對毒鴛鴦在2018年時吸毒認識，2023年4月間，男方在監執行，由戶政機關到監所為二人辦理結婚，不過女方在去年間以男方在監執行、不斷要求每日寫信造成壓力，導致感情轉淡，訴請離婚，不過法院審理時，男方卻指是女方已交新男友導致，法官審認，雙方婚姻未達不能修補程度，近日駁回女方訴請。

台中市一名人妻去年向台中地院訴請離婚，女方主張，與丈夫是吸毒認識，前年4月間因男方在監執行，由戶政人員到監所內辦理結婚程序，不過婚後男方始終在監，男方要求每天寫信報告生活，造成她莫大精神壓力，二人感情已轉淡，此段婚姻對她沒有意義。

台中地院審理時，男方主張，女方在要結婚之前，即已知道他已涉案被判刑34年，但仍在前年4月間自願與他在監所內辦理結婚手續，而且「婚姻非玩笑或兒戲」，女方還在去年初會客時告知，已有外遇的男友，已經同居，他不反對兩願離婚，但不同意女方以此種方式，逼迫離婚，傷害自尊心。

男方還強調，在監執行本來就已經充滿無奈跟辛酸，女方與外遇男友侵害配偶權，還要逼他離婚，「情何以堪」，能體諒女方寂寞，另結新歡，唯一要求就是不要斷了婚姻，對他不公平，爭的是一口氣，婚姻本身就是一種存在的價值感。

法官審認，女方主張男方要求每天寫信，導致精神壓力，不過女方也證稱，從去年3月20日訴請離婚以來，就沒有寫信給男方，認定女方對於是否寫信，保有自主權，無法採信其精神壓力過大說法。

法官也指，雙方結婚未滿一年之際，女方即用要求寫信的理由，訴請離婚，難以認定夫妻感情已無法修補，駁回女方訴請，不准離婚。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

台中市一名人妻以在監丈夫要求每日寫信報告生活為由，訴請離婚，台中地院駁回。圖／AI生成
台中市一名人妻以在監丈夫要求每日寫信報告生活為由，訴請離婚，台中地院駁回。圖／AI生成

離婚 結婚 婚姻 外遇

延伸閱讀

震碎三觀驚世不倫戀！女婿愛上守寡岳母偷情生子 拋妻再婚成「繼父」

潔西卡艾芭離婚5個月爆新歡！速斬16年婚「激吻神秘男」

孟耿如傳離婚！　兩性專家狠批黃子佼「1致命錯誤」

早該與孟耿如離婚！陳沂轟黃子佼一直拖著原因：沒擔當

相關新聞

九州「小谷」是金主？ 剛谷負責人：金主是菲律賓人

九州集團負責人陳政谷，綽號「小谷」被控賭博、洗錢案，其中涉案剛谷公司被檢方認定聽命陳指揮，台中地院今開準備程序庭，剛谷公...

郭再添沒定防逃…法官不知是議員？黃國昌批： 有權勢亂搞沒關係

屏東縣議員郭再添入監前落跑，司法院副秘書長王梅英今在立法院答詢，指最高法院未通知屏東地檢署啟動防逃，因在卷宗未明顯呈現被...

寄信恐嚇嗆殺「母豬奴隸」3議員中招 碩士男遭判刑4月

台北市議員游淑慧、顏若芳、鍾佩玲先前接獲恐嚇信，內容提及性器官及猥褻字眼，提及「噁男與心機碧池必須死」、「殺！」等字句，...

吸毒認識結婚…夫在監 妻新交男友要離婚 法官不准

台中市一對毒鴛鴦在2018年時吸毒認識，2023年4月間，男方在監執行，由戶政機關到監所為二人辦理結婚，不過女方在去年間...

協助富商討18萬元餐費 「房地產達人」王子苓被女營業員告 判刑4月

有「房地產達人」之稱的女子王子苓，不滿證券公司蘇姓女業務員向富商索討18萬元餐費，在LINE群組、臉書上公開蘇女真實姓名...

謝宜容涉貪首開庭痛哭20分鐘 委任律師：認罪拚緩刑

勞動部勞動力發展署北分署前分署長謝宜容，涉嫌侵占以就業安定基金所採購禮品，並業者習翌設計負責人林峯白承包標案，遭檢方依刑...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。