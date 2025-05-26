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協助富商討18萬元餐費 「房地產達人」王子苓被女營業員告 判刑4月

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

有「房地產達人」之稱的女子王子苓，不滿證券公司蘇姓女業務員向富商索討18萬元餐費，在LINE群組、臉書上公開蘇女真實姓名；台北地院審理，日前依違反個人資料保護法判王女有期徒刑4月，得易科罰金。可上訴。

2023年11月24日，蘇姓女子與王姓富商相約至台北市南港餐廳用餐，王當天未赴會，蘇女也未前往消費，卻向王請求支付18萬元餐費；王姓富商事後向王子苓訴苦，王子苓於是在網路公開蘇女的身分，指蘇女是「飯局詐騙」。

案經蘇姓女子提告，王子苓被訴，法院審理，王子苓辯稱自己是代王姓富商討回款項，並強調貼文內容皆為事實，沒有誹謗之意，不過，法官認為，王子苓所主觀上在損害蘇姓女子的聲譽，依個資法判王子苓有罪。

「房地產達人」王子苓（右）。圖／聯合報系資料照片
「房地產達人」王子苓（右）。圖／聯合報系資料照片

餐廳 詐騙 個資

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