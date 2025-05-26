協助富商討18萬元餐費 「房地產達人」王子苓被女營業員告 判刑4月
有「房地產達人」之稱的女子王子苓，不滿證券公司蘇姓女業務員向富商索討18萬元餐費，在LINE群組、臉書上公開蘇女真實姓名；台北地院審理，日前依違反個人資料保護法判王女有期徒刑4月，得易科罰金。可上訴。
2023年11月24日，蘇姓女子與王姓富商相約至台北市南港餐廳用餐，王當天未赴會，蘇女也未前往消費，卻向王請求支付18萬元餐費；王姓富商事後向王子苓訴苦，王子苓於是在網路公開蘇女的身分，指蘇女是「飯局詐騙」。
案經蘇姓女子提告，王子苓被訴，法院審理，王子苓辯稱自己是代王姓富商討回款項，並強調貼文內容皆為事實，沒有誹謗之意，不過，法官認為，王子苓所主觀上在損害蘇姓女子的聲譽，依個資法判王子苓有罪。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言