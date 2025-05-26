協助富商討18萬元餐費 「房地產達人」王子苓被女營業員告 判刑4月

有「房地產達人」之稱的女子王子苓，不滿證券公司蘇姓女業務員向富商索討18萬元餐費，在LINE群組、臉書上公開蘇女真實姓名；台北地院審理，日前依違反個人資料保護法判王女有期徒刑4月，得易科罰金。可上訴。

2023年11月24日，蘇姓女子與王姓富商相約至台北市南港餐廳用餐，王當天未赴會，蘇女也未前往消費，卻向王請求支付18萬元餐費；王姓富商事後向王子苓訴苦，王子苓於是在網路公開蘇女的身分，指蘇女是「飯局詐騙」。