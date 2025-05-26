謝宜容涉貪首開庭痛哭20分鐘 委任律師：認罪拚緩刑

勞動部勞動力發展署北分署前分署長謝宜容，涉嫌侵占以就業安定基金所採購禮品，並業者習翌設計負責人林峯白承包標案，遭檢方依刑法洩密及貪汙治罪條例圖利、侵占公有財物等罪起訴。新北地方法院今首度開庭，全部7名被告包括謝宜容在內全部認罪，謝女更全程痛哭認罪近20分鐘，希望能力拼緩刑。

今天開庭時，謝宜容昔日北分署下屬和相關廠商全部認罪，坦承是配合謝女讓標案過關，謝宜容更是從頭哭到尾。離去前，謝女面對媒體再度痛哭失聲，由律師代為表示，她開庭痛哭近20分鐘，是因為看到下屬因為她而觸法。

同時，謝女律師也表示，謝宜容對於過世的吳姓工程師感到相當抱歉，但目前尚未與家屬接觸，謝女也在律師建議下，當眾向吳姓工程師和家屬致歉。

稍早開庭時，謝宜容律師主張她已在偵查中自白且繳回全部犯罪所得，不法所得在5萬元以下，希望再以刑法59條情堪憫恕獲得法官緩刑。據了解，前兩點謝宜容確實已符合減刑要件，緩刑關鍵將在於法官是否認定她情堪憫恕，在最低刑度下再予以酌減其刑。

檢方起訴指出，謝宜容擔任北分署分署長期間，針對位於新莊辦公室整修工程，為規避採購金額逾150萬元須加入外部評選委員之變數，指示秘書室劉姓、簡姓部屬將部分工程從整修工程採購案拆出，使承包公司習翌獲得25萬餘元不法利益。

且謝宜容為塑造個人及北分署專屬形象，2024年所有對外活動、宣傳品形象識別與主視覺設計，統整為一公告金額以下之採購案交由習翌承包，還提前洩漏標案內容，為習翌量身訂作採購案獲得17萬餘元不法利益。