趁客人臉部蓋毛巾 按摩女指壓時摸走皮夾4000元藏鞋子

在養生會館擔任按摩師的郭姓女子，趁客人臉部覆蓋毛巾，在指壓服務時，從客人的皮夾內取出4000元，藏在鞋子內。基隆地方法院法官審理後，認定郭女犯竊盜罪，考量承認犯行，判拘役30日，可易科罰金。全案可上訴。

判決指出，30多歲郭姓女子在養生會館當按摩師，去年11月20日傍晚在養生會館的包廂內，為莊姓男子指壓按摩時，趁用毛巾覆蓋莊男臉部的機會，在按摩過程中，乘機從放在按摩床下的置物籃內，拿走莊男外套口袋中皮夾內的4000元，得手後藏放在鞋子內。

莊男按摩後發覺皮夾內的錢被偷了，當場報警。員警到場後，查獲郭女把錢藏在鞋子內，製作筆錄後移送法辦。基隆地檢署檢察官偵查時，郭女自白犯行，檢方依竊盜罪嫌起訴，聲請逕以簡易判決處刑。