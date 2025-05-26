快訊

美債殖利率狂飆衝擊全球 為何讓日圓更難出現甜甜價？

每天洗不代表有洗乾淨 專家指洗澡最常忽略1處可能發臭發癢

21人已和解！黃子佼今未出庭 「每人20萬元」再與5被害人成立調解

假釋毒販又販毒賺8千元 法官批「再無情輕法重之情」重判16年半

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

曾因販賣第一、二級毒品被判刑15年的毒販馮志明，假釋出獄後不但未改過自新，反而再度販毒。新竹地院調查發現，他4次販毒雖只賺得8千元，但明知故犯、惡性重大，痛批「再無情輕法重之情」，最終依販毒罪重判有期徒刑16年半。

根據判決書，馮志明於去年4月，以9萬元價格販賣吳姓女子一包重35公克的海洛因。同年5月2日、6日及6月7日，他又以1萬8千元價格，三度向郭姓男子出售一包重37.5公克的甲基安非他命。馮在羈押調查庭中供認，販毒僅為賺取差價，每次交易約賺2千元，四次販毒合計獲利8千元。足見馮男確有藉販賣毒品從中牟利，具有營利意圖甚為明確。

法官審酌馮男為圖自己不法利益，販賣第一、二級毒品，助長毒品流通，明知毒品之危害性，仍持有逾量第二級毒品，雖販賣對象有限，惟各次交易重量並非輕微，其犯行引起潛在危害實屬重大。

馮志明於102年間因販賣第一、二級毒品及轉讓禁藥等罪，曾被判刑15年，於110年縮短刑期假釋出監，卻未戒慎其行。然而，出獄僅一年多後，他再度販賣毒品，顯見其未對自身行為深刻反省。法官指出，馮明知毒品的嚴重危害性，卻仍執意從事非法交易，其惡性重大，均再無情輕法重之情，重判有期徒刑16年半。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

新竹地方法院。記者郭政芬／攝影
新竹地方法院。記者郭政芬／攝影

販毒 毒品 假釋

延伸閱讀

高雄男疑檢舉「大姊頭」販毒遭滅口 生前曾誣告老婆遭人押走

疑檢舉大姊頭販毒遭殺害棄屍 高警荷槍實彈逮行凶者

影／販毒判6年藏同好家繼續賣 神龕塞毒品「與神同行」仍遭逮

影／南投農夫染上海洛因成販毒藥頭 台中刑大翻牆抓人

相關新聞

共21人和解！黃子佼今未出席…又與5女成立調解 「每人20萬元」

台灣高等法院審理藝人黃子佼持有2259個少年性影像案，今行調解程序，黃子佼並未出庭，而是委任律師處理，最終與5名被害人成...

金溥聰告蔡正元求償600萬 法官7月傳喚蕭旭岑作證

國安會前秘書長金溥聰被前立委蔡正元指以假民調騙國民黨主席朱立倫是破壞「藍白合」戰犯，金向蔡求償600萬元；台北地院今傳喚...

徐培菁公司涉賭2工程師今出庭 齊聲：公司要求刪群組對話

九州集團負責人陳政谷被控賭博、洗錢案，前媒體人徐培菁成立的葳群公司被控所屬九州旗下，台中地院今開庭傳喚葳群公司蔡姓研發主...

海軍澎湖駐艇官帶隊餐敘留小兵駐守 爽吃大餐下場曝光

海軍一名梁姓士官長於2023年5月11日晚間6時擔任澎湖「合茂艇」駐艇官時，擅離職守，帶隊餐敘，僅留一名上兵留守，經督導...

康建生技行刑式槍擊4死命案 凶嫌李鴻淵「3個死刑」被撤發回更審

南投縣男子李鴻淵3年前持槍闖入前東家康建生技公司，行刑式槍殺「牛樟芝之父」負責人賴敏男等人，賴身受重傷撿回一命，但賴的胞...

趁客人臉部蓋毛巾 按摩女指壓時摸走皮夾4000元藏鞋子

在養生會館擔任按摩師的郭姓女子，趁客人臉部覆蓋毛巾，在指壓服務時，從客人的皮夾內取出4000元，藏在鞋子內。基隆地方法院...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。