假釋毒販又販毒賺8千元 法官批「再無情輕法重之情」重判16年半

曾因販賣第一、二級毒品被判刑15年的毒販馮志明，假釋出獄後不但未改過自新，反而再度販毒。新竹地院調查發現，他4次販毒雖只賺得8千元，但明知故犯、惡性重大，痛批「再無情輕法重之情」，最終依販毒罪重判有期徒刑16年半。

根據判決書，馮志明於去年4月，以9萬元價格販賣吳姓女子一包重35公克的海洛因。同年5月2日、6日及6月7日，他又以1萬8千元價格，三度向郭姓男子出售一包重37.5公克的甲基安非他命。馮在羈押調查庭中供認，販毒僅為賺取差價，每次交易約賺2千元，四次販毒合計獲利8千元。足見馮男確有藉販賣毒品從中牟利，具有營利意圖甚為明確。

法官審酌馮男為圖自己不法利益，販賣第一、二級毒品，助長毒品流通，明知毒品之危害性，仍持有逾量第二級毒品，雖販賣對象有限，惟各次交易重量並非輕微，其犯行引起潛在危害實屬重大。

馮志明於102年間因販賣第一、二級毒品及轉讓禁藥等罪，曾被判刑15年，於110年縮短刑期假釋出監，卻未戒慎其行。然而，出獄僅一年多後，他再度販賣毒品，顯見其未對自身行為深刻反省。法官指出，馮明知毒品的嚴重危害性，卻仍執意從事非法交易，其惡性重大，均再無情輕法重之情，重判有期徒刑16年半。

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