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徐培菁公司涉賭2工程師今出庭 齊聲：公司要求刪群組對話

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

九州集團負責人陳政谷被控賭博洗錢案，前媒體人徐培菁成立的葳群公司被控所屬九州旗下，台中地院今開庭傳喚葳群公司蔡姓研發主管、林姓工程師，二人否認犯罪，但異口同聲答辯，同案剛谷公司遭檢方搜索後，公司有要求刪除與剛谷有關的通訊軟體對話群組。

九州博弈案今早在台中地院開準備程序庭，分別傳喚5名同案被告，其中葉姓被告因故未出庭，其餘4名被告分別是葳群公司林姓軟體工程師、蔡姓研發主管、平揮公司負責人劉宗奇、剛谷公司負責人李孟修。

林男、蔡男都否認有檢方起訴書所載的賭博等犯罪，強調僅從事軟體開發工作，客戶為剛谷公司，也稱開發的遊戲沒有設計「出入金」的功能，沒有賭博的主觀犯意，不知剛谷公司是九州集團旗下公司。

但二人都陳述，剛骨公司遭檢方搜索後，葳群公司負責人游成榜（2023年10月接任）曾下令要求刪除與剛谷公司有關的網路通訊對話群組，理由是剛谷公司誤接詐騙集團的訊息。

劉男、李男在前次庭期已被法官以自然人身分傳喚，此次是以東揮公司、剛谷公司負責人的法人代表身分出庭，二人與前次庭期答辯相同，否認有檢方起訴所載的犯行，劉僅承認有賭博不法，沒有涉犯洗錢。

李孟修的律師則要求檢方出具剛骨公司的金流紀錄，答辯剛谷是第三方代收代付公司，若有檢方指控的洗錢不法，也應釐清其金流與所占的比例，因剛谷公司的大小章已被檢方查扣，李欲向銀行調取該公司5年來的金流，銀行以沒有當初公司大小章而拒絕。

法官諭知，有關李孟修要求調閱金流紀錄部分，將與合議庭討論，全案候核辦。

前媒體人徐培菁被控涉及九州博弈案，近日開記者會控訴承辦檢察官不正訊問。圖／本報資料照
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台中地院今開庭審理九州博弈案，傳喚5名同案被告。記者陳宏睿／攝影
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賭博 洗錢 徐培菁 主管

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