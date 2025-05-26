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徐培菁公司涉賭2工程師今出庭 齊聲：公司要求刪群組對話
九州集團負責人陳政谷被控賭博、洗錢案，前媒體人徐培菁成立的葳群公司被控所屬九州旗下，台中地院今開庭傳喚葳群公司蔡姓研發主管、林姓工程師，二人否認犯罪，但異口同聲答辯，同案剛谷公司遭檢方搜索後，公司有要求刪除與剛谷有關的通訊軟體對話群組。
九州博弈案今早在台中地院開準備程序庭，分別傳喚5名同案被告，其中葉姓被告因故未出庭，其餘4名被告分別是葳群公司林姓軟體工程師、蔡姓研發主管、平揮公司負責人劉宗奇、剛谷公司負責人李孟修。
林男、蔡男都否認有檢方起訴書所載的賭博等犯罪，強調僅從事軟體開發工作，客戶為剛谷公司，也稱開發的遊戲沒有設計「出入金」的功能，沒有賭博的主觀犯意，不知剛谷公司是九州集團旗下公司。
但二人都陳述，剛骨公司遭檢方搜索後，葳群公司負責人游成榜（2023年10月接任）曾下令要求刪除與剛谷公司有關的網路通訊對話群組，理由是剛谷公司誤接詐騙集團的訊息。
劉男、李男在前次庭期已被法官以自然人身分傳喚，此次是以東揮公司、剛谷公司負責人的法人代表身分出庭，二人與前次庭期答辯相同，否認有檢方起訴所載的犯行，劉僅承認有賭博不法，沒有涉犯洗錢。
李孟修的律師則要求檢方出具剛骨公司的金流紀錄，答辯剛谷是第三方代收代付公司，若有檢方指控的洗錢不法，也應釐清其金流與所占的比例，因剛谷公司的大小章已被檢方查扣，李欲向銀行調取該公司5年來的金流，銀行以沒有當初公司大小章而拒絕。
法官諭知，有關李孟修要求調閱金流紀錄部分，將與合議庭討論，全案候核辦。
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