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共21人和解！黃子佼今未出席…又與5女成立調解 「每人20萬元」
台灣高等法院審理藝人黃子佼持有2259個少年性影像案，今行調解程序，黃子佼並未出庭，而是委任律師處理，最終與5名被害人成立調解成立，總計已與21人達成調解。據了解，今日和解金額每人約20萬元。
去年黃子佼遭告發強制猥褻少女，檢警搜索黃住家，查扣行動硬碟發現大量私密影像。經查，黃子佼為「創意私房」高級會員，從中購買大量性影像，其中有7部未成年人性影像。檢方第一次偵辦時，給予緩起訴處分，並繳交緩起訴處分金120萬元，撰寫至少1200字悔過書。
檢方職權再議，台灣高等檢察署發回重查，檢方起訴黃子佼。檢方擴大清查更多被害人，向法院聲請併辦，併辦後檢方認定黃持有47名未成年人性影像。
一審認為，黃購買的未成年人性影像數量達2259個，性影像客體的兒童、少年人數有35人，黃子佼犯行自然提高兒童及少年成為性剝削對象的危險性。再者，黃的購買行為促使性剝削「供需關係」存續，黃辯稱是為「紓壓」而購買性影像，但性影像檔案中兒童或少年供稱被拍攝時的年齡只有10到17歲，分別就讀國小至高中。
一審時，黃子佼未與被害人和解，他被依兒童及少年性剝削防制條例罪判刑8月，二審時他「放低姿態」，除向媒體鏡頭低頭鞠躬外，也改與被害人和解。
今日之前，高院安排3次調解程序，每次與5名被害人成立調解，上次準備程序開庭，黃再與其中1名被害人調解成立，他當場給錢，至今調解成立人數增至21人。據悉，高院預定7月1日庭期取消。
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