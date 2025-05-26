海軍澎湖駐艇官帶隊餐敘留小兵駐守 爽吃大餐下場曝光
海軍一名梁姓士官長於2023年5月11日晚間6時擔任澎湖「合茂艇」駐艇官時，擅離職守，帶隊餐敘，僅留一名上兵留守，經督導長官發現通報；案經澎湖地院審結，認梁男無視部隊紀律，有虧職守，依違反陸海空刑法處1年2月徒刑，緩刑3年；可上訴。
澎湖地院判決指出，梁姓士官長在海軍一五一艦隊登陸艇大隊運輸二中隊服役，2023年5月11日晚間6時擔任澎湖馬公市「合茂艇」駐艇官時，應隨時掌握營區動態、管制人員在艇狀況、應付突發狀況，卻未請假或辦職務代理交接手續，擅自率領艦艇部隊的同袍離開艦艇外出餐敘，獨留一名吳姓上兵留守艦艇，直到當晚8時許才返回。
當晚艦艇長官實施夜間督導發現梁姓士官長竟帶隊外出餐敘，僅留小兵留守，等同「全員棄船」，向上呈報，海軍事後依違反陸海空軍刑法移送澎湖地檢署偵辦；檢方提起公訴，梁男於2024年7月4日前辦理退伍，退伍後在民間造船廠工作。
澎湖地院5月19日審結，法官審酌梁男國中畢業後就讀軍校的教育程度，事發時是艦艇駐艇官，應在艦艇待命以應付突發狀況，竟無視部隊紀律，有虧職守，實屬不該。
法官考量梁男坦承犯行，犯後態度尚可，且無前科，依違反陸海空刑法處1年2月徒刑，緩刑3年，須向公庫支付6萬元及接受法治教育課程3場次，緩刑期間付保護管束。
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