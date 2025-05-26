欠稅滯欠大戶！巨擘科技股票1億2千萬餘股遭拍賣引關注

法務部行政執行署新竹分署將於114年6月3日舉行「123聯合拍賣會」，推出多項動產及不動產，吸引眾多關注。其中，滯欠大戶持有的巨擘科技股份有限公司的股票成為焦點，總量高達1億2千萬餘股，占該公司已發行股份總數超過四分之一。

該欠稅人是巨擘科技大股東，屬於欠稅滯欠大戶，新竹分署這次拍賣他名下的科技公司股票，以往很少直接拍賣科技公司股票，此舉也引發外界關注。

新竹分署指出，巨擘公司成立於民國72年，雖已非上市櫃公司，但仍在新竹科學園區內持續營運，擁有面積超過2萬平方公尺的自有廠房。根據公司官網介紹，其產品涵蓋氮化鈦、碳氮化鈦、模具及精密零件等，且近年來仍不斷獲得經濟部智慧財產局核准多項專利。