快訊

美債殖利率狂飆衝擊全球 為何讓日圓更難出現甜甜價？

每天洗不代表有洗乾淨 專家指洗澡最常忽略1處可能發臭發癢

21人已和解！黃子佼今未出庭 「每人20萬元」再與5被害人成立調解

聽新聞
0:00 / 0:00

欠稅滯欠大戶！巨擘科技股票1億2千萬餘股遭拍賣引關注

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

法務部行政執行署新竹分署將於114年6月3日舉行「123聯合拍賣會」，推出多項動產及不動產，吸引眾多關注。其中，滯欠大戶持有的巨擘科技股份有限公司的股票成為焦點，總量高達1億2千萬餘股，占該公司已發行股份總數超過四分之一。

該欠稅人是巨擘科技大股東，屬於欠稅滯欠大戶，新竹分署這次拍賣他名下的科技公司股票，以往很少直接拍賣科技公司股票，此舉也引發外界關注。

新竹分署指出，巨擘公司成立於民國72年，雖已非上市櫃公司，但仍在新竹科學園區內持續營運，擁有面積超過2萬平方公尺的自有廠房。根據公司官網介紹，其產品涵蓋氮化鈦、碳氮化鈦、模具及精密零件等，且近年來仍不斷獲得經濟部智慧財產局核准多項專利。

依據經濟部「公司依公司法規定公告資訊站」的公開資訊，巨擘公司將於114年6月20日召開股東會，並於5月22日至6月20日期間停止過戶。對巨擘公司股票或其他拍賣標的感興趣的民眾，可自行查閱法務部 行政執行署拍賣公告查詢系統新竹科學園區官網、經濟部智慧財產局中華民國專利資訊檢索系統、經濟部「公司依公司法規定公告資訊站 」。

法務部行政執行署新竹分署（以下簡稱新竹分署）將於114年6月3日舉行「123聯合拍賣會」，推出多項動產及不動產，吸引外界關注。圖／新竹分署提供
法務部行政執行署新竹分署（以下簡稱新竹分署）將於114年6月3日舉行「123聯合拍賣會」，推出多項動產及不動產，吸引外界關注。圖／新竹分署提供

科技股 法務部 新竹 拍賣會 公司法

延伸閱讀

風電3-2期 兩業者出局

4月股債雙殺！上億富豪嚇破膽 存款占比衝上半年來新高

近5年帳戶支出超過8億元！ 台南屠牛大戶欠稅360萬遭管收

隱匿財產逃不掉 執行官查明藝品店老闆繳清250萬欠稅

相關新聞

共21人和解！黃子佼今未出席…又與5女成立調解 「每人20萬元」

台灣高等法院審理藝人黃子佼持有2259個少年性影像案，今行調解程序，黃子佼並未出庭，而是委任律師處理，最終與5名被害人成...

金溥聰告蔡正元求償600萬 法官7月傳喚蕭旭岑作證

國安會前秘書長金溥聰被前立委蔡正元指以假民調騙國民黨主席朱立倫是破壞「藍白合」戰犯，金向蔡求償600萬元；台北地院今傳喚...

徐培菁公司涉賭2工程師今出庭 齊聲：公司要求刪群組對話

九州集團負責人陳政谷被控賭博、洗錢案，前媒體人徐培菁成立的葳群公司被控所屬九州旗下，台中地院今開庭傳喚葳群公司蔡姓研發主...

海軍澎湖駐艇官帶隊餐敘留小兵駐守 爽吃大餐下場曝光

海軍一名梁姓士官長於2023年5月11日晚間6時擔任澎湖「合茂艇」駐艇官時，擅離職守，帶隊餐敘，僅留一名上兵留守，經督導...

康建生技行刑式槍擊4死命案 凶嫌李鴻淵「3個死刑」被撤發回更審

南投縣男子李鴻淵3年前持槍闖入前東家康建生技公司，行刑式槍殺「牛樟芝之父」負責人賴敏男等人，賴身受重傷撿回一命，但賴的胞...

趁客人臉部蓋毛巾 按摩女指壓時摸走皮夾4000元藏鞋子

在養生會館擔任按摩師的郭姓女子，趁客人臉部覆蓋毛巾，在指壓服務時，從客人的皮夾內取出4000元，藏在鞋子內。基隆地方法院...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。