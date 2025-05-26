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欠稅滯欠大戶！巨擘科技股票1億2千萬餘股遭拍賣引關注
法務部行政執行署新竹分署將於114年6月3日舉行「123聯合拍賣會」，推出多項動產及不動產，吸引眾多關注。其中，滯欠大戶持有的巨擘科技股份有限公司的股票成為焦點，總量高達1億2千萬餘股，占該公司已發行股份總數超過四分之一。
該欠稅人是巨擘科技大股東，屬於欠稅滯欠大戶，新竹分署這次拍賣他名下的科技公司股票，以往很少直接拍賣科技公司股票，此舉也引發外界關注。
新竹分署指出，巨擘公司成立於民國72年，雖已非上市櫃公司，但仍在新竹科學園區內持續營運，擁有面積超過2萬平方公尺的自有廠房。根據公司官網介紹，其產品涵蓋氮化鈦、碳氮化鈦、模具及精密零件等，且近年來仍不斷獲得經濟部智慧財產局核准多項專利。
依據經濟部「公司依公司法規定公告資訊站」的公開資訊，巨擘公司將於114年6月20日召開股東會，並於5月22日至6月20日期間停止過戶。對巨擘公司股票或其他拍賣標的感興趣的民眾，可自行查閱法務部 行政執行署拍賣公告查詢系統、新竹科學園區官網、經濟部智慧財產局中華民國專利資訊檢索系統、經濟部「公司依公司法規定公告資訊站 」。
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