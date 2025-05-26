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康建生技行刑式槍擊4死命案 凶嫌李鴻淵「3個死刑」被撤發回更審

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康建生技行刑式槍擊4死命案 凶嫌李鴻淵「3個死刑」被撤發回更審

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

南投縣男子李鴻淵3年前持槍闖入前東家康建生技公司，行刑式槍殺「牛樟芝之父」負責人賴敏男等人，賴身受重傷撿回一命，但賴的胞弟、女兒、員工等4人身亡，最高法院去年依1個殺人、槍砲等罪判李無期徒刑定讞；至於二審3個殺人罪判死刑部分，憲法法庭死刑判決出爐後，最高法院撤銷原判決，發回台中高分院更審。

最高法院指出，依據憲法法庭113年憲判字第8號判決意旨，二審未對李鴻淵鑑定更生教化可能性，有違誤之處，且承審庭認為，對於接連殺數人、多個殺人罪，應依被告各次犯行惡性逐次、漸層增高，而應個別精緻化量刑，但二審卻未將各罪逐一量刑，也有違誤之處，因此撤銷發回更審。

李鴻淵2013年曾任職康建生技公司，認為被前雇主、同事等人欺負，且他因失業、與妻子失和而心情不佳，2022年7月14日持3把槍闖入公司工寮，先用手銬控制賴的胞弟、劉姓課長，先槍殺賴的胞弟，見劉掙扎想逃，再開槍射殺。

李鴻淵事後騎車到公司，先將廠長等人關進廁所，再尾隨賴的女兒進入辦公室，李抵住賴女前額開槍，一旁的張姓女會計也被槍擊，兩人當場死亡；賴敏男聽到槍聲，目睹李殺害張女，轉身逃跑時連中兩槍倒地，李誤以為賴死亡，騎車逃逸，藏匿於台中友人的養生會館，隔天遭逮。

南投地方法院一審依殺人罪判李1個無期徒刑、3個死刑，槍擊賴敏男重傷部分判刑13年、持有改造手槍分判6年、8年徒刑，併科罰金35萬元，合併應執行死刑、褫奪公權終身。

案件上訴，台中高分院二審認為李以「行刑式手法」殺人、手段凶殘，已達聯合國兩公約「情節最重大之罪」，仍判處死刑、褫奪公權終身、併科罰金35萬元。

案件上訴，憲法法庭去年對死刑條文違憲與否行言詞辯論，直球對決死刑存廢議題，並宣示判決；最高法院先行判決李鴻淵確定部分，包括2個非法持有非制式手槍罪各判刑6年、8年，剝奪他人行動自由罪判刑1年，槍殺賴敏男則依殺人未遂罪判刑13年，槍殺賴的胞弟依殺人罪判處無期徒刑；另外，李犯攜帶兇器竊盜罪二審判7月徒刑，不得上訴第三審而確定。

康建生技槍殺4死案凶嫌李鴻淵（中）。圖／聯合報系資料照片
康建生技槍殺4死案凶嫌李鴻淵（中）。圖／聯合報系資料照片

賴敏男 殺人未遂 死刑 李鴻淵 憲法法庭

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