快訊

北市街頭暴揍陳沂…打手交保失聯遭通緝 「藏鏡人」仍待查

高學歷真的有用？雖非成功入門票 卻是「選擇權」保障

飄香三代貢寮「阿生便當」熄燈 饕客不捨：美食地圖少了一味

被警上銬30分鐘請求國賠9萬元 警稱他咆哮、手握不明物 下場曝

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市江姓男子指控員警非法執勤，將他上銬帶回派出所，侵害他的身體自主權和名譽權，訴請國家賠償9萬元。警方稱江男情緒激動，手握不明物品才施以保護管束。法官審理後，認為員警工作紀錄簿記載內容，難認有虛偽情事，員警無違背職務行為，駁回告訴。

江男主張，2022年12月29日下午3時40分許，他在超商購物時，遭基隆市警三分局碇內派出所黃姓巡佐、陳姓警員盤查，他拒絕出示身分證明文件，警員竟壓制他，以將雙手上銬，押住警車載往派出所，同日下午4時10分許才解開手銬，並令他在執行管束通知書簽名才可離去。

江男認為員警未做到警察職權行使法規定，自盤查、壓制到上銬，都未告知行使職權原因、理由及法律授權依據，自無令他出示身分證明權限，他拒絕也屬當然。

江男說，當時他無飲酒，情緒平和，語調正常，態度自然，亦無咆哮、咒罵或肢體碰觸員警或超商內其他人員之情事，警方卻虛構他瘋狂、酒醉，並填在管束通知書中。他被員警壓制、上銬時，提出異議並要求提審，但警方未回應。員警因故意或過失不法侵害他的身體自由權、名譽權，所以要依國家賠償法請給付9萬元。

基隆市警局抗辯，兩員警當天巡邏時，發現江男在超商前騎樓違規停車，且形跡可疑，依法盤查，但江男拒絕配合出示證件，手握不明物品在腰間，情緒激動不斷咆哮，判斷已符合警察職權行使法所定「瘋狂」要件，恐自傷或傷人要施以管束，江男又抗拒，員警才依規定使用手銬，待江情緒平穩即結束管束。

警方說，江男當天並未要求警方開立異議紀錄單或請求提審，並主動向員警表示「沒事了」、「大家誤會一場」等話，卻在近2年後忽然請求國家賠償。員警依法執勤並對江男施以管束，並無任何不法侵害行為，聲明駁回告訴。

基隆地方法院法官審理後指出，員警工作紀錄簿記載兩員警執勤、盤查及實施保護管束過程內容，加上陳姓巡佐證詞稱，過程中發現江手手上握著不明東西，像怕被發現，問他是什麼，回答幹嘛跟警察講。他用手要去碰觸的時候，江男很大聲咆哮，他擔心那個東西傷害到他或在場客人，就抱住他施以保護管束，帶回派出所。

陳姓巡佐還證稱，江男在派出所情緒平復後說要回家，他問要不要通知家人，有沒有異議，江男說沒有，大家誤會一場，就自行離開。

法官認為，員警執法過程尚與警察職權行使法規定相符，員警工作紀錄簿所載內容也難認有虛偽情事，難認員警有故意、過失違背職務行為，江男指訴不足採信，駁回告訴。

江男指控員警非法執勤，將他上銬帶回派出所，訴請國家賠償9萬元。警方稱江男情緒激動，手握不明物才施以保護管束。法官審理後，認為員警無違背職務行為，駁回告訴。聯合報資料照
江男指控員警非法執勤，將他上銬帶回派出所，訴請國家賠償9萬元。警方稱江男情緒激動，手握不明物才施以保護管束。法官審理後，認為員警無違背職務行為，駁回告訴。聯合報資料照

警察 情緒 基隆 國賠

延伸閱讀

獨／威廉閃兵牽連多人至今6天沒道歉 知情者透露原因

狂躁女遭送醫 河南醫院竟當街上銬帶走 院方辯稱用約束帶

威震集團角頭吳明達撤銷假釋 今入監執行殘行25年

威震角頭吳明達遭撤銷假釋理由曝光 違規與素行不良之人交往

相關新聞

陳沂北市街頭挨打 酒氣打手交保失聯通緝中…藏鏡人待查

網紅陳沂去年2月在台北街頭遭男子毆打，陳沂開記者會控訴遭有心人士攻擊，情緒崩潰哭泣。台北地檢署調查發現，打人的男子黃國翔...

立遺囑共5種方式不包含錄影 但關鍵時候能左右訴訟勝敗

台南2間在地企業公司蘇姓董事長過世前已分配公司資產給4名子女，並留下代筆遺囑給三子，將最後遺產全部分配給他；然而最小的妹妹認為分配不公，不服提告請求確認遺囑無效，一路打到最高法院，法院依據遺囑製作過程錄影光碟，認定遺囑確由其父口述遺囑意旨，駁回定讞。 律師黃睦涵表示，製作遺囑的過程是否錄影存證，並不是使遺囑發生效力的要件，但在某些時候，錄影是很關鍵的證據。...

被警上銬30分鐘請求國賠9萬元 警稱他咆哮、手握不明物 下場曝

基隆市江姓男子指控員警非法執勤，將他上銬帶回派出所，侵害他的身體自主權和名譽權，訴請國家賠償9萬元。警方稱江男情緒激動，...

留負評遭店家肉搜公審 女客提告吞敗…聲請自訴一審獲勝

北市某韓系網紅咖啡店2年前，因低消糾紛女客留負評，卻遭業者肉搜公審，女客提告公然侮辱、著作權法等罪吞敗，聲請再議又遭高檢...

暴打陸女租客 法官認定男房東有悔意判刑6月

黃姓男子將房屋租給陸籍孫姓女子，去年初以門鎖受損為由，闖入房間與孫女爆口角，徒手暴打孫女頭部，致其面部骨折、幾近毀容；士...

彰化員林祖厝遭賣建商 9旬翁未領拆遷費突被架走…目睹房被強拆痛心

彰化縣員林市大埔里游姓祭祀公業土地因子孫賣地繳稅金，但有94歲老先生未拿到拆遷費，還住在老透天厝，日前賣地的土地管理人派...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。