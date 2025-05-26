被警上銬30分鐘請求國賠9萬元 警稱他咆哮、手握不明物 下場曝

基隆市江姓男子指控員警非法執勤，將他上銬帶回派出所，侵害他的身體自主權和名譽權，訴請國家賠償9萬元。警方稱江男情緒激動，手握不明物品才施以保護管束。法官審理後，認為員警工作紀錄簿記載內容，難認有虛偽情事，員警無違背職務行為，駁回告訴。

江男主張，2022年12月29日下午3時40分許，他在超商購物時，遭基隆市警三分局碇內派出所黃姓巡佐、陳姓警員盤查，他拒絕出示身分證明文件，警員竟壓制他，以將雙手上銬，押住警車載往派出所，同日下午4時10分許才解開手銬，並令他在執行管束通知書簽名才可離去。

江男認為員警未做到警察職權行使法規定，自盤查、壓制到上銬，都未告知行使職權原因、理由及法律授權依據，自無令他出示身分證明權限，他拒絕也屬當然。

江男說，當時他無飲酒，情緒平和，語調正常，態度自然，亦無咆哮、咒罵或肢體碰觸員警或超商內其他人員之情事，警方卻虛構他瘋狂、酒醉，並填在管束通知書中。他被員警壓制、上銬時，提出異議並要求提審，但警方未回應。員警因故意或過失不法侵害他的身體自由權、名譽權，所以要依國家賠償法請給付9萬元。

基隆市警局抗辯，兩員警當天巡邏時，發現江男在超商前騎樓違規停車，且形跡可疑，依法盤查，但江男拒絕配合出示證件，手握不明物品在腰間，情緒激動不斷咆哮，判斷已符合警察職權行使法所定「瘋狂」要件，恐自傷或傷人要施以管束，江男又抗拒，員警才依規定使用手銬，待江情緒平穩即結束管束。

警方說，江男當天並未要求警方開立異議紀錄單或請求提審，並主動向員警表示「沒事了」、「大家誤會一場」等話，卻在近2年後忽然請求國家賠償。員警依法執勤並對江男施以管束，並無任何不法侵害行為，聲明駁回告訴。

基隆地方法院法官審理後指出，員警工作紀錄簿記載兩員警執勤、盤查及實施保護管束過程內容，加上陳姓巡佐證詞稱，過程中發現江手手上握著不明東西，像怕被發現，問他是什麼，回答幹嘛跟警察講。他用手要去碰觸的時候，江男很大聲咆哮，他擔心那個東西傷害到他或在場客人，就抱住他施以保護管束，帶回派出所。

陳姓巡佐還證稱，江男在派出所情緒平復後說要回家，他問要不要通知家人，有沒有異議，江男說沒有，大家誤會一場，就自行離開。