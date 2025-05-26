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北市街頭暴揍陳沂…打手交保失聯遭通緝 「藏鏡人」仍待查

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陳沂北市街頭挨打 酒氣打手交保失聯通緝中…藏鏡人待查

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

網紅陳沂去年2月在台北街頭遭男子毆打，陳沂開記者會控訴遭有心人士攻擊，情緒崩潰哭泣。台北地檢署調查發現，打人的男子黃國翔、負責開車的男子周暐承，曾在陳沂住家外查看地形、埋伏守候，黃男見陳沂出門一路尾隨上前打人，全案今偵結，依傷害罪起訴周男，5萬元交保的黃男則通緝中。

起訴指出，黃男、周男2024年2月5日凌晨3時許，在陳沂住處附近查看後離去，經6小時候上午９時許，周男開車到北市文山區載黃男抵達陳沂住處前埋伏守候，期間2人還到超商消費有回車上，也開車繞圈徘徊。

直到當天下午4時許，黃男看到陳沂走出家門，隨即下車一路尾隨，到長安東路案段229號中崙消防分隊前，持iPhone攻擊陳沂頭部，緊接著踢踹陳沂、手部攻擊等，導致陳沂雙側頭部鈍挫傷、雙側耳部挫傷等傷害。

動手打陳沂的黃男當時因酒氣濃厚、大聲咆哮遭警方管束送辦，黃男辯稱，喝太多誤以為陳沂是他「網婆」但網戀沒進展，酒後認錯人才會失控動手。

檢方查出，黃男等2人事先埋伏、守候、見目標陳沂出現上前打人，懷疑有藏鏡人，但黃男交保後失聯，有無藏鏡人教唆指使仍待調查，已先通緝黃男。檢方認定，黃男、周男涉傷害罪，今偵結依法起訴周男。

陳沂突被黑衣人毆打，驚嚇開記者會。聯合報系資料照片
陳沂突被黑衣人毆打，驚嚇開記者會。聯合報系資料照片

陳沂 通緝 傷害罪

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