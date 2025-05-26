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北市街頭暴揍陳沂…打手交保失聯遭通緝 「藏鏡人」仍待查

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網紅陳沂北市街頭遭毆案 動手者被通緝同夥起訴

中央社／ 台北26日電

網紅陳沂。圖／聯合報系資料照片
網紅陳沂。圖／聯合報系資料照片
網紅陳沂去年2月5日下午在台北遭一男子以手機及徒手毆打。台北地檢署今天偵查終結，將負責接應周姓男子依傷害罪嫌起訴，動手打人黃姓男子未到案，檢察官對黃男發布通緝

檢方指出，周男、黃男與陳沂並無糾紛，2人受不詳人士指使於去年2月5日凌晨3時11分左右，由周男開車搭載黃男前往陳沂位於台北市八德路住處附近查看現場情形後離去；同日上午9時39分許，周男又駕車到黃男住處附近，搭載黃男到陳沂住處前，埋伏守候陳沂出現。

檢方表示，2人等到當天下午4時4分左右，黃男看到陳沂自住處步行外出，立即下車一路尾隨陳沂到長安東路，上前持IPHONE手機攻擊陳沂頭部，並以腳部踢踹、以手部攻擊陳沂，導致陳沂有雙側頭部鈍挫傷、雙側耳部擦挫傷等傷害。

檢警先後拘提黃男、周男到案，檢察官分別諭令2人新台幣5萬元交保。北檢今天依傷害罪嫌起訴周男，黃男則因傳、拘無著，發布通緝。

陳沂 通緝 檢察官 傷害罪

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