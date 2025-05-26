民進黨北市黨部主委張茂楠Line遭入侵 上午赴松山分局說明

民進黨台北市黨部主委張茂楠今天上午突然在臉書發消息表示，自已line被駭客入侵，所有以他名義要求匯款借款，都是假消息，請勿相信。張表示自己昨晚11點誤點詐團提供投票網址，導致帳號資訊外洩，以防有人受騙先備案，今天上午也將到松山分局說明經過。

張茂楠表示，自己是昨天晚上接到詐團訊息，謊稱要幫小朋友作品投票，他當下沒有多想，便點進去網址，不料line的個資就遭到外洩，有於上面好友很多，擔心這支帳號遭有心人士利用，有人受騙，今天早上趕快透過各種管道向好友示警。